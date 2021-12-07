Türkiye, uçuş ağı ile dünyanın transit merkezi olmaya aday

Türkiye, 335 noktaya ulaşan uçuş ağı ile hava ulaşımı ve havalimanı yatırımı konusunda son yıllarda atağa geçerek önemli başarılar elde etti.

"Dünyanın transit merkezi" olabilecek potansiyele sahip olan Türkiye'de, bu avantajı değerlendirmek için 2002'den bu yana havacılık politikası çerçevesinde etkili çalışmalar yürütülüyor.

TÜRKİYE, HAVACILIK ALANINDA DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Havacılığa yapılan yatırımlar ve bu alandaki düzenlemeler sayesinde Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdi.

TÜRKİYE, YOLCU TRAFİĞİ SIRALAMASINDA 2020'DE AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA 2'NCİ SIRADA

Türkiye, yolcu trafiği sıralamasında 2020'de dünyada 7'nci, Avrupa ülkeleri arasında ise 2'nci sırada yer aldı. 2003'te 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşları, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriliyor.

"DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA" SAHİP ÜLKELERİN BAŞINDA

2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilen Türkiye, bugün 128 ülkede 335 noktaya ulaşarak "dünyanın en geniş uçuş ağına" sahip ülkelerin başında yer alıyor.

SES GETİREN YENİ DÖNEM İSTANBUL HAVALİMANI İLE BAŞLADI

Türk sivil havacılığında küresel anlamda ses getiren yeni dönem ise İstanbul Havalimanı ile başlatıldı. Dünyanın en büyüklerinden, engelsiz ve yeşil havalimanı, 29 Ekim 2018'de İstanbul'da hizmete girdi. Geçen yıl İstanbul Havalimanı, Avrupa yolcu trafiği sıralamasında birinci sırada yer aldı.

HAVALİMANI YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Bölgesinin ticaretine hareket katacak, yöresinin turizmini canlandıracak birçok havalimanı yatırımı da sürüyor. Rize, Artvin ve Tokat'tan uçuşların başlaması için çalışmalarda sona gelindi.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Bu yıl bitmeden açılışı hedeflenen ve bölgesini hareketlendirecek Rize-Artvin Havalimanı çalışmaları devam ediyor.

YOZGAT İLE BAYBURT GÜMÜŞHANE HAVALİMANI

Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerinin altyapı çalışmaları sürüyor.

ÇUKUROVA HAVALİMANI

Çukurova Havalimanı yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiriliyor. Yapımı devam eden havalimanı, 2022 bitmeden hizmete alınacak.

TOKAT HAVALİMANI

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Havalimanı 2022 yılı başında açılacak.

GAZİANTEP HAVALİMANI

Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ve apron yapımı işi sürüyor. 73 bin metrekare büyüklüğünde yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli havalimanının, bu yılın sonunda hizmete alınması planlanıyor.

KAYSERİ VE MALATYA HAVALİMANI

Kayseri'ye ve Malatya'ya yeni terminal binaları kazandırılıyor.