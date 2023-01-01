Haberler

Ekonomi Haberleri

Türkiye Ulusal Enerji Planı açıklandı

Türkiye Ulusal Enerji Planı açıklandı

Enerji'de dışa bağımlılığını azaltmaya çalışan ve kendi kaynaklarına dönen Türkiye 2035 yılına kadar bu alanda yapmak istediklerini ilan etti.