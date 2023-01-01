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    Türkiye Ulusal Enerji Planı açıklandı

    Enerji'de dışa bağımlılığını azaltmaya çalışan ve kendi kaynaklarına dönen Türkiye 2035 yılına kadar bu alanda yapmak istediklerini ilan etti.
    • 01.01.2023 - 09:11
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 09:31
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    Türkiye Ulusal Enerji Planı açıklandı

    Türkiye Ulusal Enerji Planı ile bundan sonra atacağı adımlarla elde etmeyi amaçladığı enerji kaynak miktarlarını belirlendi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2020-2035 dönemini kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı ile üretimden tüketime tüm aşamalardaki hedefleri şöyle:

    Birincil enerji tüketimi tahmini

    Bakanlık tarafından yayınlanan plandaki senaryoya göre, bu dönemde birincil enerji tüketimi 205,3 milyon ton eşdeğer petrole, elektrik tüketimi 510,4 teravatsaate ulaşacak.

    Elektrik enerjisinin nihai enerji tüketimi içindeki payı

    Ulusal Enerji Planı senaryosuna göre, elektrik enerjisinin nihai enerji tüketimi içindeki payı yüzde 24,9'a yükselirken, enerji yoğunluğu yüzde 35,3 azalacak.

    Elektrik kurulu gücü

    Elektrik kurulu gücü toplamda 189,7 gigavata, güneş enerjisi 52,9 gigavata, rüzgar enerjisi 29,6 gigavata ve nükleer enerjisi 7,2 gigavata çıkacak.

    Devreye alınacak kapasite

    Devreye alınması öngörülen kapasite ise 96,9 gigavat olarak hesaplanıyor.

    Elektrik üretiminde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının payı

    Elektrik üretiminde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 34,2'ye, yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 54,7'ye, elektrik kurulu gücünde kesintili kaynaklarının payı yüzde 43,5'e, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 64,7'ye yükselecek.

    Batarya kapasitesi

    AA'nın haberine göre esneklik gereksiniminin karşılanabilmesi için batarya kapasitesi yüzde 7,5 gigavata, elektrolizör kapasitesi 5 gigavata ve talep tarafı katılımı 1,7 gigavata ulaşacak.

    enerji


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