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Türkiye Ulusal Enerji Planı açıklandı
- 01.01.2023 - 09:11
- Güncelleme : 01.01.2023 - 09:31
Türkiye Ulusal Enerji Planı ile bundan sonra atacağı adımlarla elde etmeyi amaçladığı enerji kaynak miktarlarını belirlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2020-2035 dönemini kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı ile üretimden tüketime tüm aşamalardaki hedefleri şöyle:
Birincil enerji tüketimi tahmini
Bakanlık tarafından yayınlanan plandaki senaryoya göre, bu dönemde birincil enerji tüketimi 205,3 milyon ton eşdeğer petrole, elektrik tüketimi 510,4 teravatsaate ulaşacak.
Elektrik enerjisinin nihai enerji tüketimi içindeki payı
Ulusal Enerji Planı senaryosuna göre, elektrik enerjisinin nihai enerji tüketimi içindeki payı yüzde 24,9'a yükselirken, enerji yoğunluğu yüzde 35,3 azalacak.
Elektrik kurulu gücü
Elektrik kurulu gücü toplamda 189,7 gigavata, güneş enerjisi 52,9 gigavata, rüzgar enerjisi 29,6 gigavata ve nükleer enerjisi 7,2 gigavata çıkacak.
Devreye alınacak kapasite
Devreye alınması öngörülen kapasite ise 96,9 gigavat olarak hesaplanıyor.
Elektrik üretiminde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının payı
Elektrik üretiminde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 34,2'ye, yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 54,7'ye, elektrik kurulu gücünde kesintili kaynaklarının payı yüzde 43,5'e, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 64,7'ye yükselecek.
Batarya kapasitesi
AA'nın haberine göre esneklik gereksiniminin karşılanabilmesi için batarya kapasitesi yüzde 7,5 gigavata, elektrolizör kapasitesi 5 gigavata ve talep tarafı katılımı 1,7 gigavata ulaşacak.