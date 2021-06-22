Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi yayınlandı

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi", Resmi Gazete'de yayınlanarak açıklandı.

Uluslararası yatırımın artması ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulabilmesi amacıyla, gündeme paralel alınan yeni kararlar resmileştirildi.

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023) ile İlgili genelgede, Türkiye'nin ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında kritik bir rol oynayan UDY'lerin; sanayi, ticaret, maliye, enerji gibi alanlardaki politikaların en önemli tamamlayıcı unsurlarından biri olduğu belirtildi.

GENELGEDE CAZİP YATIRIM ORTAMI VURGUSU YAPILDI

Genelgede, son 19 yılda yürütülen dinamik reform süreci sonucu Türkiye'nin yatırım ortamını sürekli iyileştirdiği ve uluslararası yatırımcılara cazip bir yatırım ortamı sunduğu, bölgesinin en fazla yatırım çeken ülkelerinden biri olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE, GÜVENLİ BİR LİMAN

Metinde ülkenin; jeostratejik konumu, uluslararası şirketlerin ülkedeki kurulu üretim kapasiteleri, güçlü insan kaynağı ve tedarikçi altyapısıyla yatırımcılara değer zincirlerini kurmalarına ve büyütmelerini sağlayacak güvenli bir liman sunmaya devam ettiği kaydedildi.

KÜRESEL ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM PAZARINDAN ALINAN PAY ARTIRILMALI

Genelgede, şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde dünya ekonomisinin içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde ülkelerarası yatırım çekme rekabeti gün geçtikçe artmaktadır. Koronavirüs salgınıyla birlikte değişen küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, ekonomimizin küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara taşınması, ülkemizin bölgesindeki üretim ve dağıtım üssü olma rolünün güçlenmesi beklenmektedir. Bu yeni dönemde Türkiye'nin mevcut performansını koruyarak yatırımlardaki UDY girişlerinin ve performansının hem küresel UDY pazarından alınan pay hem de yatırımın katma değeri özelinde nitelik ve nicelik olarak artırılması hedeflenmektedir."

HEDEF ODAKLI BİR YOL HARİTASI OLUŞTURACAK

Yüksek katma değerli, bilgi-yoğun ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımların Türkiye'ye kazandırılması için hedef odaklı bir yol haritası oluşturacak ve ülkenin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacak UDY Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi resmi internet adresinde (www.invest.gov.tr) yayınlanacak.

UDY Strateji Belgesi kapsamında ortaya konulan alt stratejiler ve eylemler, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde izlenecek, belirlenen strateji ve eylemlerin etkin bir şekilde uygulanması sağlanacak.

TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPACAK

Genelgede, strateji kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi gereği de vurgulandı.