Türkiye, uluslararası turizm endeksinde yükseldi

Türkiye, turizm konusunda ortaya koyduğu başarılı performans WEF Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 45'inci sıraya yükseldi.

Koronavirüs salgının sırasında turizm durma noktasına geldiğinde Türkiye, hijyen güvenliğini sağlayarak dünya ülkeleriyle pozitif ayrıştı. Ve uluslararası endekslerdeki seviyesini yükseltti.

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumunun (World Economic Forum-WEF) Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi, dünyada önemli bir referans olarak kabul ediliyor.

Türkiye sıralamada 45'inci sıraya geldi

Türkiye, WEF Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi 4 sıra atlayarak 45'inci sıraya yükseldi.

AA'nın haberinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle son olarak 2019'da yayınlanan endekste 49'uncu sırada yer alan Türkiye, bu yıl yayınlanan 2021 endeksinde ise 45'inci sıraya yerleşti.

Sonuçlar, yeni bir endeks çalışması ile belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Dünya Ekonomik Forumunun, 2022 yılında yeni veri setleri, kaynakları ve yeni bir metodoloji ile tamamen yeni bir endeks çalışması açıklama kararı aldığını kaydetti.

Bu kapsamda endeksin yapısında değişikliğe gidildiğine işaret eden Ersoy, endeksin isminin Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi olarak değiştirildiğini, bu endeksin sonuçlarının 24 Mayıs 2022'de Davos'ta açıklandığını hatırlattı.

Ersoy, 2019'da yayınlanan endekste 49'uncu sırada yer alan Türkiye'nin, 2021 endeksinde 45'inci sıraya yükseldiğini kaydetti.

"Göstergelerden 50'sinde iyileşme sağlandı"

Endeks sonuçlarının açıklandığı raporun, 117 ülkeyi 17 farklı başlıkta sıraladığını, seyahat ve turizm sektörü aracılığıyla ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına ve rekabet gücüne katkıda bulunan faktörleri ortaya koyduğunu belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"2020 ve 2021 yılları arasında, Bakanlığımızın yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının koordinasyonunda, aralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının bulunduğu toplam 15 kurum ile yürütülen yoğun çalışmalar sonucu Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi kapsamındaki göstergelerden 50'sinde iyileşme sağlandı.





Listede yükselme sebeplerinden biri fiyat

Türkiye en iyi derecelerini, kültürel varlıklar, fiyat rekabetçiliği, hava yolu ulaşım altyapısı alanlarında gösterirken, UNESCO tescilli varlıkların sayısındaki artış ve verilerdeki güncelleme sayesinde, kültürel varlıklar dünya sıralamasında 13'üncü sırada yer aldı.”

Endeksin, Türkiye'nin uluslararası rekabetteki yükselişini ve sürdürülebilir turizm politikalarının olumlu sonuçlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Ersoy, "Bu rapor, Türkiye'nin turizm alanında rekabet gücünü artırmaya devam ettiğini ve turizmdeki nihai hedefi olan yüksek gelir, rekabetçi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabasını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.