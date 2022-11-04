Türkiye-Umman arasında ekonomik protokol imzalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter adresinden katıldığı Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyon toplantısı hakkında bilgi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 11. Dönem Toplantısına katıldı.

Bu toplantı ile ilgili Twitter adresinden bilgi veren Bakan Nebati "Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 11. Dönem Toplantısı'nı imzaladığımız protokol ile tamamladık. Komisyon kapsamında, Umman Ticaret, Sanayi, Yatırım ve Teşvik Bakanı Sn. Al Yousef ve beraberindeki heyetini Bakanlığımızda ağırladık ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldık." açıklamasını yaptı.

"İkili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık"

Paylaşımında bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması gerektiğini ifade ettiklerini belirten Nebati "Eğitimden tarıma, sanayiden turizme kadar birçok alanda işbirliğinin arttırılarak ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hususlarında mutabık kaldık." dedi.