Türkiye Varlık Fonu'ndan kamu bankalarına sermaye desteği

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bankalarına sermaye ve sermaye benzeri kredi ile 51,5 milyar lira destek sağladı.

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF tarafından Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'a çekirdek sermaye desteği, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası'na ise sermaye benzeri kredi verilmesi süreci tamamlandı.

TOPLAM 51,5 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Toplam 51,5 milyar lira tutarındaki sermaye enjeksiyonu, TVF'nin Türkiye ekonomisine inancını gösterirken, bankaların yatırımları destekleyecek yeni kaynaklara erişimini sağladı.

TVF TARAFINDAN DESTEKLENEN KAMU BANKALARI

TVF tarafından Ziraat Bankası'na 21,8 milyar lira, Halkbank ve VakıfBank'a 13,4'er milyar lira, Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 1,5 milyar lira, Ziraat Katılıma 900 milyon lira, Emlak Katılım'a ise 500 milyon liralık sermaye ile sermaye benzeri kredi sağlandı.





TVF'NİN ORTAKLIK PAYI YÜKSELDİ

Güçlü sermaye desteğiyle TVF'nin ortaklık payı Halkbank'ta yüzde 75,3'ten yüzde 87,7'ye, VakıfBank'ta yüzde 35,9'dan yüzde 64,8'e yükseldi.

KÜRESEL RİSKLERİN KAMU VE KATILIM BANKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AZALTILDI

TVF'nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda atılan bu önemli adımla bankaların sermaye rasyoları ve likidite yapıları güçlendirildi. Böylece küresel piyasalarda oluşan risk ve dalgalanmaların kamu ve katılım bankaları üzerindeki etkileri azaltılırken, katılım bankalarının reel sektörü destekleme imkanları artırılarak daha güçlü ve dinamik hale getirilmesi sağlandı.