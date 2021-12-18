Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom adımı

KAP'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin paylarını satın almak için görüşmelere başladı.

Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ'nin çoğunluk hissesine sahip olmak için önemli bir adım attı.

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.

KAP AÇIKLAMA YAPTI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hisselerinin satın alınması konusunda KAP'a açıklama gönderdi.

DAHA ÇOK PAY ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.