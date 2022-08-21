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    Türkiye ve ABD'li mevkidaşlar ekonomiyi görüştü

    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Elitaş ile ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • 21.08.2022 - 09:19
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    Türkiye ve ABD'li mevkidaşlar ekonomiyi görüştü

    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomide yaşanan gelişmeler görüşüldü

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmede; Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler görüşülmüştür.

    Türkiye'nin konumu değişmedi, ancak yaptırımların delinmesine de izin verilmeyecek

    Ukrayna ve Rusya ile derin ekonomik ve siyasi ilişkilere sahip olunduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Elitaş, devam eden süreç ve yaptırımlar konusunda ise Türkiye'nin konumunun değişmediğini, ancak herhangi bir kurum veya kişi tarafından yaptırımların delinmesine de izin verilmeyeceğini teyit etmiştir.

    Türkiye ve ABD li mevkidaşlar ekonomiyi görüştü #1

    Savaşın sonlandırılması için gayret içerisindeyiz

    DHA haberine göre, görüşme kapsamında, bölgenin; barış, huzur ve istikrarını sağlamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde savaşın sonlandırılması hususunda en yoğun gayreti Türkiye'nin harcadığı vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

     


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