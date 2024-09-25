Türkiye ve Azerbaycan'dan hayvancılık alanında iş birliği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan ziyaretinde, Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'la bir araya gelerek hayvancılık ve hayvan sağlığı alanında bir anlaşma gerçekleştirdi.

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AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'la Azerbaycan'da bir araya geldiği görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarım alanındaki iş birliklerinin mevcut durumu ve gelecekte yapılacak çalışmalar müzakere edildi.

Görüşme sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasında, "Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Niyet Beyanı" imzalandı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İmza töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Yumaklı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarımsal konuların Tarım Yürütme Komiteleri aracılığıyla yürütüldüğünü ancak bakanlıklar olarak tarımsal üretime ilişkin konuları geliştirmek adına sürekli istişare halinde olduklarını belirtti.

"İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin tarım sigortası konusundaki tecrübesinin Azerbaycan'da uygulanmaya başladığını belirten Yumaklı, "Bunun dışında arazi toplulaştırma projeleri, iklim değişikliğine uygun tohumların geliştirilmesi gibi konularda iş birlikleri ve tecrübe paylaşımları var. Gıda arz güvenliğinin ülkelerin üst sıralardaki gündemi olmasından hareketle, iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

TARIMSAL ÜRETİME DAİR SOMUT ÇIKTILAR

Tarımsal üretime ilişkin somut çıktılar aldıklarını belirten Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

Bugün de hayvan sağlığıyla ilgili iyi niyet beyanı imzaladık ve konuda çalışma grupları oluşturulmasına karar verdik. Tarım Yürütme Komitelerinde ya da farklı resmi toplantılarda karar verilenlerin dışında da Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bu iş birliğinin daha ileri götürülmesini gerekçe oluşturacak projeleri de yine çalışma gruplarımız vasıtasıyla sürdürüyoruz. Bunun bir ileriki aşaması da sadece iki ülke arasında değil, Türk devletlerinin tamamını kapsayacak bir şekilde bunların oluşmasını sağlamaktır.

TÜRKİYE'NİN TARIMDAKİ TECRÜBESİ KARABAĞ'DA UYGULANACAK

Azerbaycan Tarım Bakanı Memmedov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarım alanındaki ilişkilerin, diğer alanlardaki ilişkiler gibi gelişerek devam ettiğini belirtti.

Memmedov, Türk yatırımcıların işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında tarım ve hayvancılık alanında yatırımlar yaptığını bildirerek, şu açıklamada bulundu:

Bu Karabağ'dan et ürünlerinin dünya pazarına çıkarılmasına olanak sağlıyor. Bugün imzalanan niyet beyanıyla Karabağ ve Doğu Zengezur başta olmakla Azerbaycan'da ari bölgelerin oluşturulması, burada hayvancılık faaliyetlerinin yapılması ve hayvancılıkta iş birliği yapmamız öngörülüyor. Artık iki ülke arasında elle tutulur ve gözle görülür sonuçlar var. Tarım sigortası konusu bunlardan biridir.

TARSİM modeli artık Azerbaycan'da uygulanıyor. Türkiye'nin tecrübesini, Türkiye'nin bu tecrübeyi edinirken geçtiği yolu öğrenerek Karabağ'da daha doğru ve düzgün, aynı zamanda da rekabetçi tarım sektörünün oluşmasına çalışacağız.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)