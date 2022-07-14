Türkiye ve BAE heyetleri yatırımda iş birliğini ele aldı

Dün İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk heyeti arasında bakanlık düzeyinde başlayan görüşmelerde yatırım iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

Dün Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Yatırım çalıştayında, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerindeki iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.

BAE'nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları da değerlendirildi.

BAE'den 3 başkan katıldı

Çalıştaya katılan BAE heyetinde Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Al Zeyoudi, Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri ile ülkenin önde gelen yatırım fonları ve şirketlerinin yöneticileri yer aldı.

"Bu toplantılar rutin hale gelecek"

Çalıştayın ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, toplantının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişi değerlendirildiğinde gerçekleştirilen görüşmelerin iki ülke açısından önemli olduğunu ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Çalıştaya Türkiye'den katılan çok sektör var. Onların tarafından da ağırlıklı enerji ve dijitalleşme konularında daha fazla iş yapma ve yatırım yapma noktalarında görüşmeler yapıldı. Her sektör kendini anlattı, iş birlikleri ele alındı. Özellikle BAE Bakanı bundan sonraki yatırım ve çalışmalarda çok daha iyi iş birliği yapacağını, bu toplantıları rutin haline getireceklerini aktardı. Türkiye ile BAE'nin ilişkilerinin karşılıklı artacağı ve ihracat hacminin, karşılıklı alım ve satımların daha yukarı çıkma noktasında iş birliği yapıldı.

İhracatımızı 10 milyar dolara çıkarmamak elde değil

Bundan sonra bu çalıştaylar devam ederse, şu anda 5-5,5 milyar dolar olan ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmamak elde değil."

"Değişik sektörlerle ilgililer"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 2 ülkeden bakanların katılımıyla düzenlenen toplantının, Türkiye ile BAE arasındaki iş fırsatları, yenilikçi teknolojiler ve potansiyel yatırım alanları, sanayi 4.0 dahil çok sayıda alanı kapsadığını dile getirdi.

Kibar, "BAE Bakanı 10 milyar dolarlık Türkiye'de yatırıma yönelik bütçe ayırdıklarını söylediler. Alakadar oldukları değişik sektörler var. Önümüzdeki süreçlerde ikili müzakerelerde bir takım fırsatların ortaya çıkacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük projelerde birlikte çalışılabilir"

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, iş birliğinin her zaman çok faydalı olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye gibi enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkenin mutlaka daha derin ilişkiler kurup, fırsatları değerlendirmesi gerek. Özellikle yeni dönemde, yenilenebilir enerji gibi fırsatları birlikte yapabilmek önemli olabilir. Türkiye'de de cari açık nedeniyle yapmak istediğimiz bir takım dönüşümler var, bunlar da büyük projeler ve finansman istiyor. İlgi olursa oralarda da birlikte çalışılabilir. Toplantıda karşılıklı ilişkiler üzerinde görüşler beyan edildi."