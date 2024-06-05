Türkiye ve KKTC arasında iş birliği anlaşması imzalandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ile gerçekleştirilen İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nın imza töreninde konuşarak, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerini sıraladı.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cevdet Yılmaz, finansal ve teknik desteklerle KKTC'de Ercan Havaalanı'nın geliştirileceği, sulama projeleri ve hayvancılık destekleri hakında bilgi verdi.

"16 milyar liralık ödenek sağlanacak"

Yılmaz, 2024'te KKTC'ye 14 milyar yeni ödenek tahsis edildiğini; böylece 16 milyar liralık ödenek sunulmasının öngörüldüğünü belirtti.

"Toplam desteklerin yüzde 50'si yatırıma ayrıldı"

Yılmaz, yeni anlaşma ile sağlanacak destekle ilgili olarak, "Bu projeyle bütçe açığından ziyade alt yapıyı desteklemek amaçlandı. Toplam desteklerin yüzde 50'si yatırım ve reel sektör desteklerine ayrıldı." dedi.

"Yeni Ercan Havalimanı açıldı, ada ekonomisine hizmet veriyor"

Yılmaz, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

Yeni Ercan Havalimanı açıldı, ada ekonomisine hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığımız ile sağlık konusundaki hizmetler artırılacak. Taşınmaz konularındaki tüm dosyaların tazminat süreçleri tamamlanmıştır. Depremde yıkılma riski olan projelerde okulların güçlendirilmesi yapılmış, 13 okulun tamir ve tadilatına başlanmıştır. Turizmden yüksek öğretime, sağlıktan girişim desteklerine varıncaya kadar pek çok projeye destek sağlanmıştır. Bundan sonra da tüm gayretlerimizi titizlikle yürüteceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)