Türkiye ve Kosova iş birliği protokolü imzalandı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne dört gün kala, Türkiye'nin gelişmesi ile iş birlikleri çalışmaları devam ediyor.

AA

Bursa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalanarak, önemli bir aşama elde edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Varank, imzalanan anlaşma ile ilgili olarak, bölgesel kalkınma alanında hem masada hem de sahada oldukça yoğun bir mesai yürütüldüğünü söyledi.

"Bizim için vatan Kosova ise ana vatanımız Türkiye"

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ise istikrarlı bir Balkanlar için güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu güçlü Türkiye sayesinde bugün Balkanlar daha istikrarlı, daha müreffeh ve daha kalkınmış. Bu yüzden bizim için vatan Kosova ise ana vatanımız Türkiye." şeklinde konuştu.

"Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretleri sürdürüyoruz"

Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretleri sürdürdüklerini belirten Varank, şöyle devam etti:

Bu minvalde Kosova'nın NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyelik vizyonunu destekliyoruz. Kosova'nın huzur ve refahı aynı zamanda Balkanlar'ın ve Avrupa'nın istikrarı anlamına geliyor. TİKA bugüne kadar 700'e yakın proje vasıtasıyla yaklaşık 100 milyon avroluk kaynağı Kosovalıların hizmetine sundu. Bölgesel kalkınma alanında hem masada hem de sahada oldukça yoğun bir mesaimiz var. Biz bakanlık olarak bölgesel kalkınma alanında edindiğimiz tecrübenin paylaşılıp çoğalmasını, paydaşlar arasında iletişimin güçlenerek yeni iş birliği kapılarının aralanmasını arzu ediyoruz.

Teknoparklar, AR-GE ve yenilik merkezleri arasında ortak projeler

Teknoparklar, AR-GE ve yenilik merkezleri arasında ortak projeler geliştireceklerini anlatan Varank, şu temenniyi de paylaştı:

Kosovalı kardeşlerimizin refahını artıracak kıymetli projeleri el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle imzalayacağımız mutabakat zaptının ülkelerimiz açısından hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

"İstikrarlı bir Balkanlar için tabii ki güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var"

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu anımsattı. Damka, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

Bu yapacağımız ikili anlaşma, Kosova'nın kalkınmasına, Kosova'da sanayi bölgeleri kurulmasına, Teknoparkların ve TEKMER'lerin, KOSGEB'in ve diğer alanlarda iş birliği geliştirecek ve Kosova'nın daha müreffeh bir şekilde kalkınmasına yardımcı olacak bir anlaşma metni. Umarım bu anlaşma metniyle her iki ülke arasındaki bu iş birliği daha bir üst düzeye çıkacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'ya birçok alanda destek verdiğini vurgulayan Damka, sözlerini şöyle tamamladı: