Türkiye ve Malezya arasında teknik ve lojistik anlaşma Türkiye ve Malezya arasında askeri uçakların teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin anlaşma yapıldı.

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AA

Türkiye, Malezya ile A400M, S-70A, CN-235 ve C-130 askeri uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin uluslararası bir anlaşmaya imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Malezya şirketi AIROD arasında bazı askeri uçakların teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin anlaşma imzalandığını bildirdi.

AIROD ile ASFAT arasında "İş Birliği Çerçeve Anlaşması"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AIROD ile ASFAT arasında askeri uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin "İş Birliği Çerçeve Anlaşması"nın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Malezya Savunma Bakanı Muhammed Halid bin Nordin huzurunda imzalandığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)