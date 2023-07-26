Türkiye ve Tacikistan'dan askeri mali işbirliği anlaşması IDEF-2023 kapsamında Türkiye ve Tacikistan arasında askeri mali işbirliği anlaşması imzalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İstanbul'da düzenlenen ve savunma sanayisi ile ilgili son ürünlerin tanıtıldığı IDEF 2023 fuarında uluslararası firmalar ve ülkelerin yetkilileri bir araya geldi.

Türkiye ve Tacikistan arasında da askeri mali işbirliği anlaşması imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo tarafından, iki ülke arasında askeri mali işbirliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü yapıldı.

İkili görüşmeler devam ediyor

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo ile bir araya gelen Güler, görüşmenin ardından konuk Bakan ile düzenlenen imza törenine katıldı.

İki ülke arasında askeri mali işbirliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü

Törende, Bakanlar Güler ve Mirzo tarafından Türkiye ve Tacikistan arasında askeri mali işbirliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı.