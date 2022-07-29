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    Türkiye yılın ilk yarısında 16,3 milyon yabancıyı ağırladı

    Türkiye yılın ilk yarısında 16,3 milyon yabancıyı ağırladı

    Türkiye'ye 2022'nin ilk 6 ayında 16 milyon 385 bin 80 yabancı geldi. En çok Almanlar ziyaretçi gönderirken, İran listenin sonunda yer aldı. 2021 göre ise turist sayısı üçe katlanmış durumda...
    • 29.07.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 16:20
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    Türkiye, 2022'nin ilk 6 aylık döneminde 16 milyon 385 bin 80 yabancıyı ağırladı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen 3 milyon 165 bin 538 yurt dışı ikametli vatandaş ile ağırlanan ziyaretçi sayısı 19 milyon 530 bin 618'i buldu.

    Yüzde 185,72 artış yaşandı

    Yılın ilk 6 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185,72 artış yaşandı.

    En çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya

    Türkiye'ye Ocak-Haziran 2022 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 293,21 artış ve 2 milyon 30 bin 548 ziyaretçi ile Almanya birinci oldu.

    Türkiye yılın ilk yarısında 16,3 milyon yabancıyı ağırladı #1

    İran son sırada

    Yüzde 94,97 artış ve 1 milyon 455 bin 912 ziyaretçi ile Rusya ikinci, İngiltere ise yüzde 2 bin 464,50 artış ve 1 milyon 264 bin 275 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

    İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran izledi.

    Sadece Haziran’da 5 milyonu geçti

    Türkiye'ye bu yıl Haziran ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144,91 artış gösterdi.

    Haziran ayında Türkiye, 5 milyon 14 bin 821 ziyaretçiyi ağırladı.

    Türkiye yılın ilk yarısında 16,3 milyon yabancıyı ağırladı #2

    Sıralama yine değişmedi

    Haziran ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması da değişmedi.

    Haziran ayında 2021'in aynı ayına göre yüzde 204,20 artışla Almanya birinci, yüzde 243,30 artışla Rusya ikinci, İngiltere ise yüzde 4 bin 202,32 artışla üçüncü sırada yer aldı.

    İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran takip etti.

    Türkiye yılın ilk yarısında 16,3 milyon yabancıyı ağırladı #3


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