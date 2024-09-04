Türkiye yıllık doğalgazın yarısını LNG gemileri ile karşılıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin artık ihtiyaç duyduğu yıllık doğalgazın yarısını LNG gemileri ile alabilecek bir altyapıya sahip olduğuna dair mesaj paylaştı.

Haber Merkezi

Türkiye'de enerji verimliliği sağlanması açasından LNG'ye verilen önem ve ayrılan kaynak artıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, enerji kaynağı hakkında şu ifadelere yer verildi:

Türkiye artık ihtiyaç duyduğu yıllık doğalgazın yarısını LNG gemileri ile alabilecek bir altyapıya sahip.

"SON 8 YILDA GAZLAŞTIRMA KAPASİTEMİZİ 5 KAT ARTIRDIK"

Milli Enerji ve Maden Politikası'yla doğalgazda tedarik zincirimizi genişlettik. Son 8 yılda gazlaştırma kapasitemizi 5 kat artırdık. Yıllık doğalgaz ihtiyacımızın yüzde 50'sini LNG'den karşılayabiliyoruz. 34 farklı ülkeyle doğalgaz ticareti yapıyoruz.

LNG NEDİR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya üzerinden LNG ile de bilgi vererek, LNG'nin sıvılaştırılmış doğalgaz olduğunu ve doğalgazın soğutulması ile elde edildiğini açıkladı.

Bakanlığın verdiği bilgilene göre LNG'nin sağladığı avantajlar ise şöyle sıralandı:

-Depolama kolaylığı

-Basınçsız depolama

-Nakliye kolaylığı

-Güvenli nakliye

-Düşük maliyet

-Temiz yakıt

-Ticaret esnekliği

-Arz çeşitliliği