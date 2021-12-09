Türkiye'de 11 ayda 2,8 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Ülke genelinde, ocak-kasım döneminde 2 milyon 768 bin 262 gayrimenkul satış işlemi yapılırken kasım ayında bu sayı 357 bin 446 oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre ülke genelinde, ocak-kasım döneminde 2 milyon 768 bin 262 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 19 milyar 544 milyon 422 bin 33 lira tapu harcı geliri elde edildi.

11 AYDA 19,5 MİLYAR LİRA TAPU HARCI GELİRİ ELDE EDİLDİ

Ülke genelinde, ocak-kasım döneminde 2 milyon 768 bin 262 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 19 milyar 544 milyon 422 bin 33 lira tapu harcı geliri elde edildi. Bu işlemlerden 1 milyon 231 bin 524'ünü konut, 482 bin 845'ini arsa, 731 bin 825'ini tarla, 123 bin 68'ini iş yeri, geri kalanını diğer taşınmazlar oluşturdu.

KASIM AYINDAKİ TAPU HARCI GELİRİ 2,8 MİLYAR LİRA

Kasım ayında ise bir önceki aya göre yüzde 22 artışla 357 bin 446 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu satış işlemlerinden kasım ayında 2 milyar 854 milyon 43 bin 405 lira tapu harcı geliri sağlandı.

EN ÇOK İŞLEM İSTANBUL'DA YAPILDI

En çok işlem yapılan iller arasında İstanbul, 354 bin 25 satışla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 192 bin 505 ile Ankara, 134 bin 972 ile İzmir, 104 bin 22 ile Antalya, 97 bin 523 ile Konya, 96 bin 398 ile Bursa, 74 bin 432 ile Mersin takip etti.