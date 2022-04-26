Türkiye'ye ait 2020 taşıt-kilometre istatistikleri paylaşıldı

TÜİK'e 2020'de toplam taşıt-km'yi 300 milyar 615 milyon olarak aktardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 tarihli taşıt-kilometre istatistiklerini paylaştı. Bu verilere göre 2020'de toplam taşıt-km 300 milyar 615 milyon olarak hesaplandı.

2020'da trafiğe çıkan araçlardan an çok kilometreyi otomobiller yaptı

Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 300 milyar 615 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km'nin yüzde 54,4'ü otomobiller, yüzde 21,1'i kamyonetler, yüzde 13,6'sı kamyonlar, yüzde 4,3'ü motosikletler, yüzde 3,7'si minibüsler ve yüzde 2,9'u otobüsler tarafından yapıldı.

Otomobiller tarafından katedilen mesafenin yüzde 49,3'ünü dizel yakıtlılardan

Otomobiller tarafından 2020 yılında katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-km'nin yüzde 49,3'ü dizel, yüzde 32,5'i LPG ve yüzde 18,2'si benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

En fazla mesafe 12 yaş ve üzeri taşıtlar tarafından katedildi

Türkiye'de 2020 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 36'lık oranla taşıt filosunun yüzde 47,8'ini oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla, yüzde 25,4 ile 4-7 yaş, yüzde 23,5 ile 0-3 yaş ve yüzde 15,1 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü otomobiller için yüzde 35,4, 0-3 yaş için yüzde 27, 4-7 yaş için yüzde 24,4 ve 8-11 yaş için yüzde 13,2 oldu.