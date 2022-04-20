Türkiye'de 2021 çocuk işçi oranı oranı yüzde 16,4 oldu

TÜİK "İstatistiklerle Çocuk" verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'unu çocuk nüfus oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı "İstatistiklerle Çocuk, 2021" verilerine ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2021 yılında yüzde 26,9 oldu.

Yaş grubu 15-17 olan çocuklarda işgücüne katılma oranı yüzde 16,4 oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2021 yılı sonuçlarına göre; 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 16,4 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için yüzde 22,9 kız çocuklar için yüzde 9,5 olduğu görüldü.

Çoçuk işçi sayısı yüzde 0,2 azaldı

2020 yılında yaş grubu 15-17 olan çocuklarda işgücüne katılma oranı yüzde yüzde 16,2'ydı.