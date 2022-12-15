Türkiye’de 2021'e ait kişi başına satın alma gücü açıklandı

Türkiye'nin "Satınalma Gücü Paritesi"ne göre kişi başına GSYH endeksi 2021 yılı için 63 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

Türkiye'nin, "Satınalma Gücü Paritesi"ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 63 olarak tespit edildi.

Satınalma gücü paritesi (SGP) ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilmekte ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabilmektedir.

Türkiye AB ortalamasının yüzde 37 altında

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2021 yılı sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 63 oldu ve AB ortalamasının yüzde 37 altında kaldı.

Lüksemburg GSYH endeksi en yüksek ülke

Söz konusu 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 268 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 32 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 168 üzerinde, Arnavutluk yüzde 68 altında değere sahip oldu.