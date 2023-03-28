Türkiye'de 42 binden fazla kişi hava kirliliğinin kurbanı Türkiye'deki hava kalitesinin karnesini ortaya konduğu rapora göre, hava kirliliği giderek artıyor.

AA

Hava kirliliğinin ölümcül sonuçları biliniyordu. Yayınlanan bir raporla Türkiye'deki etkisi de gözler önüne serildi.

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), tarafından yayınlanan bir rapor, Türkiye'deki hava kalitesinin karnesini ortaya koydu.

Hava kirliliği kılavuz değerlerinin 4 katı

"Kara Rapor 2022" rapor, ülke genelinde hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kılavuz değerlerinin 4 katına çıktığını gösterdi.

İç hava kalitesi önem kazandı

Türkiye'deki hava kirliliğinin artması, iç hava kalitesini daha da önemli hale getirdi.

Türkiye'de 42 binden fazla kişi hava kirliliğinin kurbanı oldu

Rapora göre, Türkiye'de 2021 yılında 42 binden fazla kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölüme ve sakatlığa yol açan ilk 10 risk arasında

Hava kirliliğinin Türkiye genelinde tüm yaşlar için ölüme ve sakatlığa yol açan ilk 10 risk arasında 2009'da 6'ncı sıradayken, 2019'da 5'inci sıraya yükseldiği hatırlatıldı.

KOAH'ı tetikliyor

Hava kirliliğinin kanser, kalp-damar, KOAH gibi hastalıklarla birlikte ruh sağlığı ve uyku düzeninde olumsuzluklara yol açtığına ve Türkiye'nin açık hava kalitesi karnesinin her geçen yıl kötüleştiğine dikkati çeken uzmanlar, iç mekan hava kalitesine de vurgu yapıyor.

Hava temizleme cihazlarının kullanımı

Bu durumda iç ortamların hava kalitesini artırmaya yardımcı, hepa filtresi olan hava temizleme cihazlarının kullanımı daha da önem kazanıyor.