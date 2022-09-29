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    Türkiye'de bir dijital mevduat bankası kuruldu

    Kuruluş sermayesi 1,5 milyar lira olan bir dijital banka hayata geçiyor.
    • 29.09.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 16:36
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    Türkiye'de bir dijital mevduat bankası kuruldu

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, FUPS Bank AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital mevduat bankasının kuruluşunu onayladı.

    BDDK izin verdi

    BDDK'nin Resmi Gazete'de yayınlanan Kurul kararına göre, Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Fatih Tosmur, Hüseyin Cem Başçı, Elif Tosmur ve Eysa Tosmur tarafından Türkiye'de FUPS Bank AŞ unvanlı bir dijital mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

    Bankanın kuruluş sermayesi 1,5 milyar lira olacak.

    Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

    Türkiye de bir dijital mevduat bankası kuruldu #1

    Dijital bankalar için belirtilen esaslara uyulacak

    Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.


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