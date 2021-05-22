Türkiye'de bulunan 519 plajın 213'ü Antalya'da

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin 2021 Mavi Bayrak Ödülleri'ne göre, İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü sırada yer alan Türkiye'de bu yıl 519 plajda mavi bayrak sallanıyor.

Antalya, uluslararası çevre ödülü "mavi bayrağa" sahip plaj sayısını 213'e çıkararak, dünyada en fazla mavi bayrağa sahip kent unvanını korudu.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2021 Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de bu yıl 213'ü Antalya'da 519 plajda mavi bayrak dalgalanacak.

İSPANYA, YUNANİSTAN VE TURKİYE İLK ÜÇTE

Turizm destinasyonlarından İspanya'nın 614 plajı, Yunanistan'ın 545 plajı mavi bayrak kazanırken, Türkiye 519 mavi bayrakla dünyada üçüncü sırada yer aldı.

ANTALYA'YI MUĞLA İZLİYOR

Kent bazında Türkiye'de ve dünyada liderliği bırakmayan, geçen yıl 202 olan mavi bayrak sayısını 213'e çıkaran Antalya'yı, 106 plajla Muğla, 66 plajla İzmir, 39 plajla Aydın ve 36 plajla Balıkesir izledi.

"SALGINLA BİRLİKTE EK KURALLAR GETİRİLDİ”

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, Türkiye'deki 519 mavi bayraklı plajın 213'ünün Antalya'da olmasının büyük başarı olduğunu söyledi.

Kentin plajlarının önemine işaret eden Ergiydiren, "Kentin altyapı olanaklarının fazla olması, plajların ve işletmelerin kalitesi, Antalya'nın dünya birincisi olmasında önemli rol oynuyor." dedi.

33 KRİTER YERİNE GETİRİLMELİ

Plajların mavi bayrak ödülünü alabilmesi için 33 kriteri yerine getirmesi gerektiğine değinen Ergiydiren, ödüllü plajlarda çevre yönetimi, çevre bilgilendirme, plaj temizliği ve can güvenliğinin mutlaka olması gerektiğini söyledi.

ÇAT KAPI DENETİMLER YAPILIYOR

Ergiydiren, bayrağın plajlar denetlenmeden hiçbir şekilde verilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yerinde denetimler yapıyoruz. Komisyonlar vasıtasıyla kriterleri sağlayan plajlara ödülünü teslim ediyoruz. Ödülü teslim ettikten sonra da peşini bırakmıyoruz. Çat kapı denetimler yapıyoruz. Uluslararası kuruluşların denetçileri de geliyor, onlar ayrı denetim yapıyor. Eğer kriterlerde eksik varsa mavi bayrağı geçici süreyle indiriyoruz. Verilen sürede kriterleri yerine getiremezse ödülü sezon boyunca iptal ediyoruz, bunu web sitemizden ilan ediyoruz."

KONYAALTI SAHİLİ'NDE 10 MAVİ BAYRAK BULUNUYOR

Karadeniz kıyılarında da mavi bayrak görmeye başladıklarına değinen Ergiydiren, mavi bayrak alabilmek için altyapı yatırımlarının çok iyi olması, son 4 yıllık su analizlerinin iyi, tüm kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mavi bayraklı halk plajlarının hızla arttığını, yerel yönetimin buna önem verdiğini anlatan Ergiydiren, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 10 mavi bayrak ödüllü plaj olduğunu kaydetti.