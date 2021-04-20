Türkiye'de çocukların iş gücüne katılma oranı yüzde 16,2

Eğitim sistemine olan ilginin artması ile birlikte çocukların çırak olarak sahada yer alma sayıları da yıllara göre azalıyor. Ancak halen çocukların iş gücüne katılma oranı yüzde 16,2 olarak sürüyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken bunun yüzde 27,2'si olan 22 milyon 750 bin 657'sini çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ü erkek çocuklar, yüzde 48,7'si ise kız çocuklardan oluşuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tanımına göre, 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2020 yılında yüzde 27,2 oldu.

ÇOCUK NÜFUSU GİDEREK AZALACAK

Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörüldü.

YAŞ GRUBU 15-17 OLAN ÇOCUKLARDA İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 16,2

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2020 yılı sonuçlarına göre; 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı yüzde 16,2 olarak tespit edildi.

ERKEK ÇOCUKLAR DAHA ÇOK ÇALIŞMA SAHASINDA

İş gücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkek çocuklar için yüzde 23,4 kız çocuklar için yüzde 8,6 olduğu görüldü.