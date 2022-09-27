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    Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısı 1.200'ü geçti

    Coğrafi işaret, bir ülke için hem kültürel hem de ekonomik açıdan çok önemli bir unvanken, Türkiye son iki yıldır bu konuda ciddi atılım içerisinde.
    • 27.09.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:00
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    Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısı 1.200'ü geçti

    Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısı 1.200'ü aştı. Kırsal kalkınmanın önemli parametreleri arasında yer alan coğrafi işaretli ürünlere talep görüyor.

    Coğrafi işaret alan herhangi bir ürünün değeri ise yüzde 20-30 arasında artıyor.

    Türkiye son iki yılda coğrafi işaret potansiyeline hız verdi

    Türkiye, coğrafi işaretli ürünlerde potansiyelini ortaya çıkarma yolunda hızla ilerliyor. Özellikle son 2 yılda yerel ve ulusal bazda birçok oyuncu coğrafi işaretli ürünlerde mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak adına önemli çalışmalara imza attı. Sayıları 800 civarında olan coğrafi işaretli ürün sayısı son 2 yılda 1.200'ü aştı.

    "Avrupa Birliği tescili alan ürünlerde ihracat kolaylaşıyor"

    Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan konunun uzmanı Cumhur Akbulut, özellikle AB tescillerini yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak adına atılacak adımların hem ülke ekonomisine hem de o bölgenin bilinirliğine katkıda bulunduğunu belirtti.

    Türkiye de coğrafi işaretli ürün sayısı 1.200 ü geçti #1

    702 yeni ürün coğrafi işaret almaya aday

    AA'nın haberine göre, Türkiye'de coğrafi işaret başvurusu devam eden 702 ürünün bulunuyor ve tescil işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlanması ürünün değerinin artması açısından çok değerli.


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