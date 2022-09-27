Haberler

Ekonomi Haberleri

Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısı 1.200'ü geçti

Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısı 1.200'ü geçti

Coğrafi işaret, bir ülke için hem kültürel hem de ekonomik açıdan çok önemli bir unvanken, Türkiye son iki yıldır bu konuda ciddi atılım içerisinde.