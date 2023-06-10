Türkiye'de doğalgaz abonesi sayısı hızla artıyor Türkiye'de geçen yıl doğalgaz hizmeti götürülen toplam abone sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon 155 bin 198 artarak 19 milyon 708 bin 901'e yükseldi.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) göre, Türkiye'de geçen yıl doğalgaz hizmeti götürülen hem abone sayısı hem de abo serbest tüketici sayısı artış gösterdi.

Buna göre 2022'de konut abone sayısı 2021'e göre yüzde 6,1 artışla 18 milyon 982 bin 872'ye yükseldi.

2022 yıl sonu itibarıyla, dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ile ulaşılan nüfus 70,2 milyon oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 82'si doğalgaza erişim imkanı buldu.

Abonelere 1 milyon 97 bin 122 yeni konut eklendi

İlgili dönemde Türkiye genelinde doğalgaz şebekesine toplam 1 milyon 97 bin 122 yeni konut bağlandı.

İstanbul yeni abonede lider

Şehir bazlı abone sayısı bakıldığında İstanbul, 113 bin 130 yeni aboneyle ilk sırada yer aldı.

Abone sayısı artışında ilk on şehre bakıldığında İstanbul'u 74 bin 79 yeni abone sayısıyla İzmir, 41 bin 686 aboneyle Bursa, 40 bin 535 ile Ankara, 40 bin 77 aboneyle Konya, 35 bin 736 ile Gaziantep, 34 bin 434 ile Tekirdağ, 32 bin 979 ile Kocaeli, 30 bin 986 ile Antalya, 28 bin 503 ile Balıkesir, 27 bin 824 ile Aydın takip etti.

Doğalgazda serbest tüketici sayısı 60 bine yakın arttı

Öte yandan 2022'de serbest tüketici sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artışla 726 bin 29'a yükseldi.

İlgili dönemde doğalgaz şebekesine 58 bin 76 yeni serbest tüketici eklendi. Bu kapsamda en fazla yeni serbest tüketici 8 bin 464 ile İstanbul'da kaydedildi.

İstanbul'un ardından en fazla serbest tüketici 3 bin 132 ile Bitlis, 3 bin 83 ile Konya, 2 bin 984 ile Bingöl, 2 bin 951 ile Ankara, 2 bin 921 ile Muş, 1334 ile Çorum, 1314 ile Kayseri, 1243 ile Bursa, 1235 ile Gaziantep, 1096 ile Tekirdağ'da kaydedildi.

En yüksek doğalgaz abonesi alımı kasım ayında oldu

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, 2022'de doğalgaz toplam abone sayısının artışına ilişkin şöyle değerlendirmede yaptı: