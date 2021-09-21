Türkiye'de doğalgazın vadeli ticaretini sağlayacak piyasa 1 Ekim'de açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'de 1 Ekim tarihinde uygulamaya geçecek olan Vadeli Doğalgaz Piyasası hakkına bilgi verdi.

Türkiye'de doğalgaz ticaretinin vadeli kontratlarla yapılmasını sağlayacak Vadeli Doğalgaz Piyasası, 1 Ekim'de işleme açılacak.

FİYAT BELİRSİZLİĞİ RİSKLERİ AZALABİLECEK

Vadeli Doğalgaz Piyasası'nda (VGP) katılımcılar, maliyet ve satışlarını önceden netleştirerek fiyat belirsizliği kaynaklı riskleri azaltabilecek.

DOĞALGAZ TİCARETİNİN ÖNEMLİ BİR KISMI VADELİ KONTRATLARLA YAPILIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan, dünyadaki gelişmiş doğalgaz ticaret merkezlerine (hub) bakıldığında ticaretin önemli bir kısmının vadeli kontratlarla yapıldığını, yüksek işlem hacimlerinin ve likiditenin vadeli kontratlarda oluştuğunu belirtti.

"VGP, TÜRKİYE PİYASASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Bu açıdan VGP'nin Türkiye piyasası için çok önemli bir adım olduğunu söyleyen Tancan, şu bilgileri paylaştı:

"VGP ile mevcut doğalgaz piyasamızda ürün çeşitliliği ve alternatif ticaret kanalı imkanı sağlanmış olacak. Vadeli kontratlar işlem görmeye başladığında özellikle talep tarafındaki piyasa katılımcılarımız portföylerini uzun dönemli ve daha esnek bir şekilde yönetebilecek. Katılımcılar; takip eden aylar, çeyrekler ve yıllar için maliyetlerini, satışlarını önceden netleştirebilme, fiyat belirsizliğinden kaynaklanan risklerden korunma imkanı ve fırsatı elde edecek."

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİN ARTMASINA DA KATKI SAĞLAYACAK"

Tancan, vadeli piyasanın işlem hacmi ve likiditenin yanı sıra sürdürülebilirlik ve öngörülebilirliğin artmasına da katkı sağlayacağını ifade ederek, "Likit ve derinlikli bir piyasa yapısına ulaştığımızda piyasamızda oluşacak rekabetçi referans fiyatların sanayicilerimize ve tüketicilerimize çok olumlu, faydalı ve verimli yansımaları olacak. VGP’de oluşan işlem hacmi ileriye dönük belirsizlikleri minimuma indireceğinden arz güvenliğine de katkı sağlayacak." dedi.

"YURT İÇİNDE DOĞALGAZ DEPOLAMA KAPASİTESİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin yüksek doğalgaz tüketiminin neredeyse tamamını uzun vadeli anlaşmalarla boru gazı veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak temin ettiğini anımsatan Tancan, arz güvenliği açısından kaynak çeşitliliğine önem verdiklerini ve yurt içinde doğalgaz depolama kapasitesini de artırmaya çalıştıklarını aktardı.

Tancan, Türkiye'nin depolama kapasitesinin 2023'te toplam yıllık tüketiminin yüzde 20'sini karşılayacak şekilde 10 milyar metreküpe çıkacağını belirtti.

Türkiye'nin Karadeniz'deki gaz keşfinin de sisteme dahil edilmesinin arz güvenliğine önemli bir katkı sağlayacağını kaydeden Tancan, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız hedefleri çerçevesinde Karadeniz gazının 2023 yılında piyasaya arz edilmesi planlanıyor. Özellikle yerli gazımızın sisteme dahil edilmesiyle net ithalatçı ülke konumundan çıkıp ihracatçı ülke statüsüne geçmiş olacağız. Diğer taraftan Karadeniz gazının keşfinin ve çıkarılmasının uzun dönemli kontratların sona erdiği bir zamana denk gelmesi de piyasamızın gelişimine katkı sunacak. Bu kapsamda piyasamızın ihtiyacı olan altyapı yatırımları, mevzuat, yazılım, sistem geliştirme gibi çalışmalarını, sürecin tarafı olan kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle hızlıca tamamlamamız gerekiyor.

"KENDİ ÜRETTİĞİMİZ GAZ, DOĞALGAZ TİCARETİMİZE KONU OLACAK"

EPİAŞ bünyesinde kendi ürettiğimiz gazın da doğalgaz ticaretimize konu olmasını, VGP’de alış ve satış işlemlerinin yapılmasını ihtimal dahilinde görüyoruz. Karadeniz gazının çıkarılması ve sisteme dahil edilmesi ülkemizin makroekonomik dengelerini de etkileyecek. Bu kapsamda enerjide dışa bağımlı olmamız sebebiyle oluşan cari açığımızın azalmasına ciddi katkıları olacak. Türkiye doğalgaz piyasası, sahip olduğu bu çeşitlilik ve kendi gazımızın da VGP’de alış satış işlemlerine dahil olmasıyla oluşacak yüksek işlem hacmi neticesinde güçlü bir referans fiyat oluşmasına imkan tanıyabilecek.

"VGP, ÜLKEMİZ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Bu açıdan baktığımızda VGP’nin ülkemiz için bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. VGP ülkemizi ticaret merkezi, diğer adıyla hub olma hedefine bir adım daha yaklaştıracak."

"GENİŞ KATILIMLI TOPLANTILAR YAPTIK"

VGP'deki fiyat kurgusuna ilişkin detayları da paylaşan Tancan, VGP'nin mevzuat taslak çalışmaları aşamasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, piyasa katılımcıları ve sektör temsilcisi STK'lerle geniş katılımlı toplantılar yaptıklarını ve teorik bir formülle baz fiyat belirlemenin VGP için en uygun yöntem olacağına ilişkin görüşün tüm paydaşlar tarafından kabul edildiğini anlattı.

VGP'DEKİ FİYAT KURGUSU

Tancan, yine tüm paydaşların katkısıyla piyasa tabanlı bir formülasyonla baz fiyat hesabı oluşturulduğunu belirterek, VGP'deki fiyat kurgusunu şu şekilde açıkladı:

"Bu formüle göre VGP için baz fiyat hesabında STP, TTF, Henry Hub ve Brent petrol fiyatları belli katsayılarla ağırlıklandırıldı. Dolayısıyla hub endeksli bir fiyat kurgusu oluşturuldu. Bu kurgunun ne gibi bir faydası olacak diye baktığımızda, piyasa tabanlı fiyat tespiti daha gerçekçi bir fiyat tahmini ortaya çıkaracak. Böylece piyasamızın öngörülebilirliğine katkı sağlayacak ve yatırımcılar için ileriye yönelik olarak gerçeğe yakın fiyat sinyalleri oluşturacak. Kontratlarımız hesaplanan bu baz fiyatla işleme açılacak ve asıl fiyat teslimat dönemine kadar katılımcılarımızın piyasamızda sunacakları teklifler ve gerçekleşen eşleşmelerle GGF olarak ifade ettiğimiz gösterge fiyatlarıyla oluşacak.

"KONTRATLAR PİYASADA SÜREKLİ TİCARET MANTIĞIYLA İŞLEM GÖRECEK"

Piyasamız tamamen şeffaf olarak çalışacak. Kontratlar piyasada sürekli ticaret mantığıyla işlem görecek. Finansal dönemde kontratlar sürekli işleme açık olacak ve el değiştirebilecek. Böylece piyasada derinlik, likidite ve arbitraj imkanları piyasa katılımcıları için artmış olacak."