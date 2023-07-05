Türkiye'de düşen enflasyonun dünyadaki yansımaları: Merkez Bankası yeni rota belirledi

Türkiye'de düşüşünü sürdüren enflasyon, haziran ayında yıllık bazda yüzde 38,21'e geriledi.
Söz konusu enflasyon oranı, son 18 ayın en düşük seviyesi olarak göze çarpıyor.
Ekonomi alanında uluslararası yayınlar yapan medya kuruluşları, yaşanan düşüşle ilgili haberlere yer verdi.
CNBC: Enflasyon düştü
ABD merkezli CNBC televizyonu, Türkiye'nin enflasyon oranının düştüğünü yazdı. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,92 arttığı belirtilerek, yeni ekonomi yönetiminden bahsedildi.
Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasa dostu politikalarıyla tanınan eski ekonomi şefi Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı." denildi.
Market Watch: Merkez Bankası yeni rota belirledi
Market Watch internet sitesi, "Merkez Bankası para politikasında yeni rota belirlerken, enflasyon haziranda düştü." diye yazdı.
New York merkezli yayın organı, enflasyondaki düşüşün peş peşe sekiz aydır devam ettiğine dikkat çekti.
Reuters: Yüzde 38,21'e geriledi
İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, yıllık enflasyonun geçen ay bir önceki aya göre yüzde 39,59'dan yüzde 38,21'e gerilediğini kaydetti.
Merkez Bankası'nın, enflasyonla mücadele kapsamında geçen ay politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardığı da hatırlatıldı.