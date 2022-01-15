Türkiye'de e-ticaret hacmi hedef artırdı

E-ticaret sektörü koronavirüs salgınında yakaladığı ivmeyle her geçen yıl hızlı büyümesini sürdürüyor. 2021'de 240 milyar liralık bir pazar edinen e-ticaret sektörünün 2022 hedefi 300 milyar lira.

Ankara Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de koronavirüs salgınının da etkisiyle hızla büyüyen e-ticaret sektöründe 2021 yılı e-ticaret işlem hacmi hedefinin resmi olarak 240 milyar lira olduğunu açıkladı.

E-ticaret sektörünün yakaladığı ivmeyle her geçen yıl hızlı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Çevikoğlu, bir yandan bu sektörde satışlar artarken diğer yandan dönüşüm sürecinin yaşandığını söyledi.

"VATANDAŞ GÜVEN DAMGALI SİTELERDEN ALIŞVERİŞ ETMELİ"

Çevikoğlu, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik atılan adımların sektörün kabiliyetine de yansıdığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımıza düşen görev alışveriş yapacağı ortamları iyi seçmek. Özellikle güven damgalı sitelerden alışveriş yaparak, asgari güvenliği sağlamış olurlar. Bizler de sektör olarak tüketicilerden aldığımız geri dönüşlerle olumsuz durumları minimuma indirmek için çalışıyoruz." dedi.

E-TİCARET SATIŞLARININ 183 MİLYAR LİRASI E-PAZAR YERLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'de 2020 yılında 226 milyar liralık e-ticaret satışlarının, 183 milyar lirasının e-pazaryerlerinde gerçekleştiği bilgisini veren Çevikoğlu, "2021 yılı e-ticaret işlem hacmi hedefi ise resmi olarak 240 milyar lira olarak belirlenmişti. Henüz 2021 yılının son verileri açıklanmadı ancak 300 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

E-ALIŞVERİŞLER DAHA ÇOK MOBİLDEN YAPILIYOR

Çevikoğlu, son verilere bakıldığında her 100 kişiden 40'ının e-ticaret üzerinden alışveriş yaptığını, bunun da büyük bölümünün mobil cihazlar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.