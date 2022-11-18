Türkiye'de ekim ayında kurulan şirket sayısı 12 bini geçti

TOBB, kendisine üye olan şirketlerin sicil kayıtlarından açılan şirket sayısını derledi.

Türkiye'de iş yeri açılışları, şahıs şirketi ise esnaf odalarına ve şahıs şirketleri ile limitedler, ticaret odalarına ayrı ayrı yapılıyor.

Ticaret odalarının bir üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de TOBB'a üye olarak kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalarak 12 bin 443'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 14,1 düşüşle 1.706'ya geriledi.

Kurulan şirket sayısı yıllık bazda artış gösterdi

Geçen yılın aynı ayına göre ise ekimde kurulan şirket sayısı yüzde 33,3, kapanan şirket sayısı yüzde 13,8 artış gösterdi.

Ekimde, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,9 azalırken kooperatif sayısı yüzde 13,2 arttı.

Kapanan şirket sayısı azaldı

Aynı dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 14,1 düşüş gerçekleşti. Kooperatif sayısı bu dönemde yüzde 17,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 37,6 yükseldi.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,3, kooperatif sayısı yüzde 48,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 artış gösterdi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 13,8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 26,5 artış olurken kooperatif sayısında yüzde 7 düşüş meydana geldi.

Kurulan şirketlerin yüzde 86,3'ü limited oldu

Ekimde kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,3'ünü limited, yüzde 12,2'sini anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,1'i İstanbul'da, yüzde 9,9'u Ankara'da, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 843'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 519'u inşaat, 272'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Yabancı ortaklı şirketlerin çoğu Rusya ile oldu

Geçen ay kurulan 1.651 yabancı ortak sermayeli şirketin 144'ü Rusya ve 96'sı İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 151'i anonim, 1.500'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

10 ayda kurulan ve kapanan şirket sayısı

Türkiye'de bu yılın ocak-ekim döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artışla 112 bin 26'ya çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısının da yüzde 55,9 artışla 16 bin 953'e yükseldiği bildirildi.