Türkiye'de elektrik üretiminde temmuzda yüzde 8,22 artış yaşandı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, temmuz ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"nu yayınladı.

AA

"Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin lisanslı elektrik üretiminde temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,22 artış kaydedildi.

Söz konusu artışla, Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi 32 milyon 59 bin 18 megavatsaat oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİ NERELERDEN SAĞLANDI

Raporda yer alan verilere göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 24'ü doğalgaz santralleri, yüzde 22,1'i ithal kömür, yüzde 19,6'sı hidroelektrik santralleri, yüzde 12,6'sı linyit santralleri ve yüzde 13'ü rüzgar santrallerinden sağlandı.

Ayrıca, bu kaynakları sırasıyla biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, fuel-oil ve asfaltit izledi.

TÜKETİM VERİLERİ

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 8,19 artarak 27 milyon 187 bin 122 megavatsaat olarak gerçekleşirken, tüketimin yüzde 35,6'sı sanayi, yüzde 27,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler ve yüzde 26,2'si mesken aboneleri tarafından yapıldı.

Öte yandan, aydınlatmanın payı yüzde 1,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 9,5 olarak kaydedildi.

TÜKETİCİ SAYISINDA YÜZDE 1,8'LİK ARTIŞ

Elektrikte tüketici sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 50 milyon 184 bin 239'a ulaşırken, bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 1,8, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında ise yüzde 3 artış görüldü.

Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,1, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,5 artış oldu.

Sanayi tüketicilerinin sayısında ise yüzde 7,8 düşüş yaşandı.

KURULU GÜCE İLİŞKİN VERİLER

Öte yandan, Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 0,9 artarak 96 bin 359 megavat olurken, kurulu gücün yüzde 25,5'ini doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,8'ini barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12,6'sını rüzgar santralleri, yüzde 10,8'sini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)