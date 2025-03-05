Türkiye'de en fazla çeltik Edirne'de üretiliyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Edirne'de geçen yıl 486 bin dekarlık alanda 391 bin 101 ton çeltik üretildi.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden, Edirne geçen yıl en çok çeltik üretilen kent oldu.

ÇELTİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 38,4'ÜNÜ KARŞILIYOR

Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 38,4'ünü tek başına karşılayan Edirne, bu rakamla birinci sırada yer aldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yaptığı açıklamada, çeltik üreticilerini tebrik etti.

EDİRNE'DE TARIMSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Tarımsal üretimi her yıl artırmayı hedeflediklerini belirten Bayazıt, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.