Türkiye'de esnaf sayısı 2 milyon 55 bin 598 oldu

Türkiye'de esnaf sayısı 2 milyon 55 bin 598 oldu

Türkiye'de yılın ilk yarısında esnaf sayısı 2 milyon 55 bin 598 olarak hesaplandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, 30 Haziran itibarıyla Türkiye'de esnaf iş yeri sayısının 2 milyon 224 bin 738 ve kayıtlı esnaf sayısının ise 2 milyon 55 bin 598 olduğu belirtildi.

Bu dönemde tescil edilen (işe başlama) iş yeri sayısı 145 bin 578 olurken, 42 bin 577 iş yerinde isim, adres ya da unvan değişikliği gibi nedenlerle tadil işlemi yapıldı. Yılın ilk 6 ayında sicil terkini yapan esnaf iş yeri sayısı 37 bin 957, meslek terkini yapanların sayısı ise 9 bin 616 olarak belirlendi.

NÜFUSUN YÜZDE 2,46'SI ESNAF

Geçen yılın sonu itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişilik nüfusa sahip Türkiye'de, esnaf sayısı toplam nüfusun yüzde 2,46'sını oluşturuyor.

EN FAZLA ESNAF İSTANBUL’DA

Türkiye'de en fazla esnaf 254 bin 336 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 128 bin 351 esnafla İzmir, 107 bin 375 esnafla Ankara takip etti.

EN AZ ESNAF BAYBURT’TA

Esnaf sayısı en az il ise Bayburt oldu. Bayburt'ta 2 bin 95 esnaf faaliyet gösteriyor. Bu kenti 2 bin 398 esnafla Tunceli, 2 bin 562 esnafla Ardahan izledi.