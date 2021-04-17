Türkiye'de geçen yıl iş kazalarında 2 bin 467 kişi hayatını yitirdi

Dünyada önem verilen işçi sağlığı ve iş güvenliği, Türkiye’de iş verenin maliyeti düşürme çabası ve işçilerin bilinçsiz pratik çözümleri ile zaman zaman sekteye uğruyor.

İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında farkındalık arttırılmaya çalışılırken halen süren hatalar nedeni ile Türkiye’de 2020 yılı içerisinde iş kazalarında 2 bin 467 kişi hayatını kaybetti.

İŞ VERENLERİN MALİYETİ DÜŞÜRME ÇABASI VE İŞÇİLERİN BİLİNÇSİZLİĞİ

İş verenlerin maliyeti düşük tutmak için sergilediği vurdumduymazlık, işçilerin bilinçsizliğiyle birleşince ortaya çıkan trajik görüntüler görenlerin son örneği ise Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşandı.

İNŞAAT İSKELESİNİN DEMİRİ KISA GELİNCE

Kurdukları inşaat iskelesini yolun eğimine göre düzeltmek için kısa kalan ayağın altını parke taşları ile dolduran işçiler görenleri hayrete düşürdü.

İŞÇİLERİN PRATİK ZEKASI ÇÖZÜM DEĞİL

Ekmek parası kazanmak için güvenliksiz çalışan işçiler, zaman zaman buldukları sözde zekice çözümlerin hayatlarına mal olabileceği gerçeğinin farkındalar mı bilinmez ama hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğu bir gerçek.

İnşaat işçileri her işin kendine göre zorluğu olduğunu, yaptıkları işin karşılığında kazançlarının düşük kaldığını ifade ediyor.

Türk usulü iş güvenliği VİDEO

İŞÇİLERİN HAYATLARI RİSK ALTINDA

Hayatları büyük risk altında olan işçilerden biri, “Bu işler kolay değil, evet tehlikeli, zaten gördüğünüz gibi bazı yerlerde iskelenin demirleri kısa geliyor ve biz de bu şekilde çalışmak zorunda kalıyoruz. Tabii ki kolay hiçbir iş yok. Ancak inşaat işi biraz daha zor. Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim, çekirdekten yetişmeyim ve yaklaşık 15 senedir kendi ekibimle çalışıyorum.” diyerek olaya bakış açısını özetledi.