Türkiye'de gençler esnek çalışmadan yana

Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan çalışma yöntemi ile tanıştık ve bu alışkanlık farklı seçeneklerin de gündeme gelmesine neden oldu.

Türkiye genelinde 100 bin üniversite öğrencisi ve yeni mezunun katılımıyla yürütülen bir araştırmaya yürütüldü. Çalışmaya 76 bin 322 üniversite öğrencisi ve 24 bin 514 yeni mezun katıldı.

"Türkiye'nin En Gözde Şirketleri" araştırması, gençlerin yenilikçi çalışma modellerine bakışını ortaya koydu.

Yaşam algısı değişti

Farklılaşan yaşam algısı ve özellikle de salgın sonrası oluşan yeni dengeler, her alanda olduğu gibi çalışma yaşamında da köklü dönüşümlere yol açtı.

Gençlerin yüzde 78'i "esnek çalışma" istedi

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 78'i "esnek çalışma" isterken, uzaktan çalışma beklentilerinde "hibrit çalışma" yüzde 68 ile en büyük yüzdeye sahip.

Araştırma çevrim içi yapıldı

Çevrim içi olarak yürütülen araştırmada duyurular, öğrenci kulüpleri, üniversite yönetimleri ve e-posta aracılığıyla yapıldı. Şirketlerin işveren markası algısını ölçen araştırmada, gençlere çeşitli başlıklar altında 70 soru soruldu.

İş seçiminde şirket kültürü, çalışma ve mesai koşulları daha belirleyici

Bu yıl 14. kez yapılan araştırmada daha önceki yıllarda kariyer fırsatları ve maddi olanaklar ilk öncelikler arasında yer alırken, salgın sonrası şirket kültürü, çalışma ortamı ve mesai koşulları gibi unsurların daha belirleyici olmaya başladığı gözlendi.

Araştırmada sorulan, "uzaktan çalışma esnekliği sağlamayan şirketlerde çalışır mısınız?" sorusuna gençlerin yüzde 78'i "kesinlikle hayır" yanıtı verdi.

Araştırma sonuçlarına göre gençlerin uzaktan çalışma beklentilerinde "hibrit çalışma" yüzde 68 ile en büyük yüzdeyi oluştururken "iş yerinde tam zamanlı çalışma" ve "tam zamanlı uzaktan çalışma" isteyenlerin oranı yüzde 18 olarak ölçüldü.

Haftanın belirli günlerinde iş yerine gelmek isteyenler fazla

Araştırmada farklı hibrit çalışma modelleri arasından seçim yapmaları istenen katılımcılardan "haftanın belirli günlerinde iş yerine gelmek" isteyenler yüzde 47 ile ilk sırayı aldı.

"Bir hafta iş yeri bir hafta uzaktan çalışma"

Yüzde 43'lük bir dilim "bir hafta iş yeri bir hafta uzaktan çalışma" modelini seçerken, "sadece isteyenlerin iş yerine gelmesi"ni seçenlerin oranı yüzde 8 oldu. Katılımcıların yüzde 2'lik bir bölümü ise "öğleden önce ve sonra vardiyalı çalışma" seçeneğini tercih etti.