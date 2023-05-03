Türkiye'de gerileyen enflasyona dünyadan yorumlar: Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyede Küresel ekonomi gazeteleri, yüzde 50'nin altına düşen enflasyonu yazdı. Enerji fiyatlarının azalması ve liraya istikrar kazandırma tedbirlerinin bu durumda pay sahibi olduğu belirtildi.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 43,68'e geriledi.

Bu oran, son 16 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçerken, dünyanın önde gelen ekonomi gazeteleri Türkiye'deki gelişmeyi yazdı.

Financial Times: Ocak 2022'den bu yana bir ilk

Financial Times, "Türkiye'de enflasyon, Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye düştü" dedi. Haberin ayrıntısında şunlar kaydedildi:

Türkiye'nin resmi enflasyon oranı, enerji fiyatlarının düşmesi ve lirayı istikrara kavuşturmak için alınan önlemlerin ekonomiye yansımasıyla Ocak 2022'den bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına düştü.



Enflasyon, sonbaharda yüzde 85,5'e kadar çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, çoğu ülkenin enflasyonla mücadele için borçlanma maliyetlerini artırdığı bir dönemde borçlanma maliyetlerini düşürmüştü.

Bloomberg: Yüzde 50'nin altına düştü

"Türkiye'de enflasyon yıl içinde ilk kez yüzde 50'nin altına düştü" diye yazan Bloomberg, haberinde bu duruma ilişkin oranlara yer verdi.

Enerji ve gıda gibi değişken kalemleri hariç tutan çekirdek enflasyonun, mart ayındaki yüzde 47,4'ten yıllık yüzde 45,5'e gerilediği belirtildi.

Market Watch: Üst üste altıncı kez geriledi

"Türkiye'de enflasyon nisanda düştü" başlığını kullanan Market Watch da şunları aktardı:

Türkiye'de enflasyon, giyim ve konut fiyatlarındaki düşüşün de yardımıyla nisanda üst üste altıncı kez geriledi.