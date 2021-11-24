Türkiye'de girişimler yenilik yapma konusunda istekli

Geçen yılı kapsayan yenilik araştırması yayınlandı. Buna göre yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı yüzde 38,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2020 yenilik araştırmasına göre Türkiye'de girişimler, yenilik yapma konusunda daha istekli bir tablo çizildi.

Yenilik araştırması sonuçlarına göre çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin yüzde 38,5'i, 2018-2020 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulundu. Bir önceki referans dönemde bu oran yüzde 36 olarak hesaplandı.

YENİLİK YAPAN HER ÜÇ FİRMADAN BİRİ DESTEK ALDI

Ürün yenilikçisi girişimlerin yüzde 59,9'u, ürünlerini rakiplerinden önce pazara sundu. Girişimler en fazla üretim yöntemlerinde yenilik uyguladı. Yenilik faaliyetinde bulunan her üç girişimden biri finansal destek aldı. Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 27,7'si iş birliği yaptı. Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde18,1'i yurt içinde, yüzde7,2'si Avrupa ülkelerinde ve yüzde4,8'i diğer ülkelerde Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için iş birliğine gitti. Stratejilerde mevcut müşteri grupları ve yüksek kalite öne çıktı. Yenilik faaliyetinde bulunan her dört girişimden biri patent başvurusunda bulundu.

YÜKSEK MALİYETLER YENİLİK FAALİYETLERİNİN KARŞISINDAKİ EN BÜYÜK ENGEL OLDU

Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin yüzde 54,8'i yüksek maliyetlerin yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Bu faktörü yüzde 33,9 ile güçlü pazar rekabeti ve yüzde 28,5 ile girişim bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği takip etti.