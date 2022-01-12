Türkiye'de her 10 konuttan 6'sı deprem sigortalı

Zorunlu Deprem Sigortası, tüm ülkeye aygınlaşması gerekirken yüzde 60'a yakın bir kesimi güvencesi altına alabildi.

Deprem, Türkiye'de en sık rastlanan afet türü olarak biliniyor. 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla uygulamaya konan Zorunlu Deprem Sigortası'na, Türkiye'deki 17 milyon 682 bin 80 konuttan sadece yüzde 59,80'i sahip bulunuyor.

Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren sigortalılık oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.

MARMARA BÖLGESİ SİGORTAYA EN BÜYÜK İLGİYİ GÖSTERDİ

DASK verilerine göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 14 bin 550 konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 71’lik oranla 4 milyon 272 bin 889 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Marmara Bölgesi'ni yüzde 59,60 ile Ege, yüzde 55,30 ile İç Anadolu, yüzde 52,30 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 51,80 ile Doğu Anadolu, yüzde 51,20 ile Akdeniz ve yüzde 48,40 ile Karadeniz izledi.

10.5 MİLYON KONUT SİGORTALANDI

Bugüne kadar Türkiye genelindeki 17 milyon 682 bin 80 konuttan yüzde 59,80'i, yani 10 milyon 572 bin 114 konut için deprem sigortası yaptırıldı. Henüz 7 milyonu aşkın konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.

BUGÜNE KADAR HASAR SAHİPLERİNE 1.1 MİLYON LİRA ÖDENDİ

DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 1 milyar 128 milyon lira ödemede bulunuldu.

Sigortalılık oranının en düşük olduğu iller Hakkari, Gümüşhane, Muş Büyükşehirlerin sigortalılık oranları, İstanbul'da yüzde 70,30’a, İzmir'de yüzde 63,80’e, Ankara'da yüzde 63,40’a, Bursa'da yüzde 62,30'a ve Antalya'da yüzde 59,60’a ulaştı.

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 99,30 ile Bolu, yüzde 93,90 ile Yalova ve yüzde 92,30 ile Sakarya olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 14,50 ile Hakkari, yüzde 33 ile Gümüşhane ve yüzde 34,50 ile Muş olarak belirlendi.