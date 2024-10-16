Türkiye'de her gün 12 milyon ekmek çöpe atılıyor

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Dünyanın kaynaklarını boşa harcamamak için gıda israfı giderek daha önem kazanıyor. Dezavantajlı bölgelerde gıdaya erişimde güçlük yaşanırken gıda israfı yapılmasının sosyal bir sorumluluğu da var.

Bu aşamada Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), Türkiye'de her yıl yaşanan israfın boyutlarını gözler önüne seren bir açıklama gerçekleştirdi.

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, gıda israfının büyük bir kısmını meyve ve sebzelerin oluştuğunu belirtti.

"HER GÜN YAKLAŞIK 12 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİRİYOR"

Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıdanın israf edildiğini belirten Akgün, üretilen bu ürünlerin yaklaşık yüzde 35'i sofraya ulaşamadan çöpe gittiğini ifade ederek, "Ülkede her gün yaklaşık 12 milyon ekmek çöpe atılmakta, bu da yılda 4 milyar 380 milyon ekmeğe denk gelmektedir." diye konuştu.

"EKMEK İSRAFI DAHA ÇOK OTELLERDE YAŞANIYOR"

Evsel gıda atığının da önemli bir sorun olduğuna değinen Akgül, "Yıllık 7,76 milyon ton evsel gıda çöpe atılmaktadır ve kişi başına yıllık yaklaşık 93 kilogram gıda israfı düşmektedir. Ayrıca, ekmek israfının en sık yaşandığı yerler arasında lokantalar, oteller ve toplu yemek yerleri öne çıkmaktadır." dedi.

GIDA İSRAFI NASIL ÖNLENİR?

Gıda israfının önüne geçmek için alışveriş planlaması ile ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğine değinen Akgül, bunlara ek olarak da porsiyon kontrolü, yemek artıklarının değerlendirilmesi, meyve ve sebzeleri doğru saklama ile doğru mutfak kullanımının bireysel adımlar olduğunu kaydetti.

"İHTİYAÇ DIŞI ALIŞVERİŞ YAPILMAMALI"

Akgül, artan fiyatların tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yapmalarına, ihtiyaç dışı ürünlerden kaçınmalarına ve daha planlı tüketim alışkanlıkları geliştirmelerine yol açarak israfı azaltabileceğini dile getirdi.

Gıdanın doğru saklanması ile alışveriş planlaması ve artıkların değerlendirilmesi konularında halkın daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Akgül, gıda bankalarının ise daha etkin çalışabilmesi için lojistik altyapılarının güçlendirilmesi; özellikle tedarik zincirindeki kayıpların azaltılması için güçlü soğuk zincir ve saklama çözümlerinin önemli olduğunu vurguladı.