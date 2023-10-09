Türkiye'de internet reklamcılığı gelirleri 1,6 milyar dolara yükseldi Dünyada internet reklamcılığı gelişmesini sürdürürken Türkiye'deki bütçeler de buna paralel artış yaşıyor.

AA

Türkiye'nin internet reklamcılığı pazarının toplam gelirleri 2022'de 1,6 milyar dolara ulaştı ve bu gelirlerin 2027'ye kadar yüzde 8,6 yıllık bileşik büyüme oranı ile artarak 2,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

PwC, Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2023-2027 raporunu yayınladı.

Bu yıl 24. sayısı hazırlanan rapora göre, 2022'de küresel eğlence ve medya sektörünün toplam geliri yüzde 5,4 artarak 2,3 trilyon dolara ulaştı.

Bu oran, koronavirüs salgını sonrası ekonomilerin toparlanmaya başladığı 2021'de kaydedilen yüzde 10,6'lık büyümeye kıyasla bir yavaşlamaya işaret ediyor.

PwC'nin 53 bölgede, 13 eğlence ve medya segmentini kapsayan araştırmasında, reklam verenler ve tüketicilerin medya harcamalarıyla ilgili analizlerle sonraki 5 yıla ilişkin öngörüler yer aldı.

İnternet reklamcılığı yükselişini sürdürdü

Araştırmaya göre internet reklamcılığı yükselişini sürdürürken, oyun sektörü de güçlü büyüme potansiyeli ile dikkati çekiyor.

Teknoloji, sektörün en önemli itici güçlerinden biri olarak öne çıkarken, üretken yapay zeka ve metaverse, eğlence ve medya deneyimini dönüştürerek yeni fırsatlar sunuyor.

"Sektörün büyüme hızı gelecek 5 yıl içinde düşme eğilimine girecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü lideri Murat Çolakoğlu, PwC'nin gelenekselleşen ve her sene sektörün ilgiyle takip ettiği Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış raporu sonuçlarını şöyle açıkladı:

Araştırma bulgularına göre pandeminin ardından ciddi bir artış gösteren sektör büyüme hızının gelecek 5 yıl içinde düşme eğilimine gireceği öngörülüyor. Bu durum, şirketleri mevcut ve gelecekteki sektör ve tüketici trendlerini de dikkate alarak yepyeni stratejiler geliştirmeye zorluyor.

"Türkiye'de podcast segmenti gelişmeye devam ediyor"

Raporun Türkiye bulgularına bakıldığında 2022'de toplam 5,5 milyon dolara ulaşan sektör büyüklüğünün 2,4 milyon dolarının internet erişimi segmentinin ürettiği gelir olduğunu aktaran Çolakoğlu, şunları kaydetti:

Dünyada olduğu gibi halen Türkiye'de de önemini koruyan TV reklam pazarı, koronavirüs krizinden bu yana 2021'de yüzde 36 ve 2022'de yüzde 35 daha büyüyerek 448 milyon dolara ulaştı. Araştırmaya göre büyüme yavaşlayacak ancak segmentin yüzde 3,8'lik bir bileşik büyüme oranıyla 2027'de 539 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca Türkiye'de podcast segmenti de gelişmeye devam ediyor. 2022'de aylık dinleyici sayısının yüzde 13,8 artarak 11 milyona ulaşması, sektörün ne kadar dinamik bir potansiyele sahip olduğunun bir göstergesi.

"İnternet reklamcılığı kategorisi, 2022'de yüzde 8,1 büyüdü"

Internet reklamcılığı kategorisi, 2022'de yüzde 8,1 büyüme kaydederek büyümenin güçlü bir katalizörü oldu. Rapor, küresel reklamcılık gelirlerinin 2022-2027 arasında 763,7 milyar dolardan 952,6 milyar dolara yükselerek yılda yaklaşık yüzde 4,5'lik bir yıllık bileşik büyüme oranına ulaşacağını da gösteriyor.

Bu eğilime göre, reklamcılık yıllık geliri 1 trilyon dolarına ulaşan 3 ana eğlence ve medya kategorisi içinde ilk kategori olma yolunda. Üçüncü ana kategori olan internet erişiminin de 2026'da tüketici harcamalarını geride bırakacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de podcast sektörü

Türkiye'de podcast sektörü güçlü bir büyüme yaşamaya devam ediyor. 2021'de 9,7 milyon olan aylık dinleyici sayısı 2022'de yüzde 13,8 artarak 11 milyona ulaştı.

Türkiye müzik, radyo ve podcast pazarı, 2021'de 79 milyon dolarken 2022'de 125 milyon dolara ulaştı. Toplam gelirin tahmin dönemi boyunca yüzde 11,6 CAGR ile artarak 2027'de 217 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)