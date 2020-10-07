Türkiye'de koronavirüs 150 bin düğünü iptal ettirdi

DÜSOİŞ Genel Başkanı Barış Ay, Türkiye'de pandemi nedeniyle 150 bin düğünün iptal edildiğini ve bu nedenle sektöre bağımlı 2 milyondan fazla insanın işsiz kaldığını söyledi.

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, Antalya'da da toplamda 1.160 düğünün iptal edildiğini, kentteki maddi zararın ise yaklaşık 600 bin lira olduğunu kaydederek, “Bu yıl esnafımız sadece 55 gün çalışabildi. Sezondan bu yana Türkiye geneli maddi kaybımız milyarlarca lira tutarında." dedi.

PANDEMİ DÜĞÜN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARI İŞSİZ BIRAKTI

Türkiye’de 280 bin düğün saloncusu, 186 bin organizasyoncu esnafı, düğün sektöründe çalışan 1 milyon 200 bin garson, 100 bin kuaför, 100 bin fotoğrafçı, 280 bininin üzerinde de müzisyenin olduğunu ifade eden Barış Ay, pandemi nedeniyle düğün sektöründe çalışan insanların işsiz kaldığını belirtti.

“ANTALYA’DA BİN 160 DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ”

Düğün sezonunun başlamasıyla Türkiye geneli 150 bin düğünü iptal edildiğini ifade eden Ay, “Ben salonumda en son 7 Temmuz’da düğün yaptım. 72 tane iptal edilen düğünüm var.” şeklinde konuştu.

"SEKTÖR TIKANDIĞI İÇİN BORÇLAR ERTELENSE DE ÖDENMESİ GÜÇ"

Düğün saloncuları ve organizasyoncuların bu dönemde kredi, vergi, SGK primleri, kira, faturalar ve sezon içerisinde yaptığı yatırımlardan kaynaklanan borçları ödeyemediğini kaydeden Ay, “Bu borçlar her ne kadar ertelense de iş yapamayan düğün saloncuları ve organizasyoncu meslektaşlarımız için ödenemez bir noktaya ulaştı.” ifadelerini kullanarak sektörü için destek istedi.