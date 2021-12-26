Türkiye'de kripto para piyasasında ilk ceza Binance'a kesildi

MASAK tarafından yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlaller nedeniyle BN Teknoloji şirketine (Binance), en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin Binance'e en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

KRİPTO PARA PİYASASINDA KESİLEN İLK CEZA

Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

KRİPTO PARA PİYASASI, 1 MAYIS'TAN BERİ MASAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.

Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayınlamıştı.

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.