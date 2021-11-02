Türkiye'de kripto para yatırımcı sayısı artıyor

Türkiye'deki kripto para yatırımcı sayısının giderek arttığı ve 4 milyona kişiye ulaştığı belirtiliyor.

Türkiye'de daha önce sistemde olan borsaların batması ile bir süre temkinli hareket eden yatırımcının gözleri tekrar güvenli kripto para borsalarına çevrildi.

TÜRK YATIRIMCILARININ PİYASA BÜYÜKLÜĞÜ: 900 MİLYON DOLAR

Türk yatırımcıların 900 milyon dolar yatırdığı kripto para piyasası hızla büyüyor. Türkiye'deki 4 milyon yatırımcı, kripto para konusunda daha seçici adımlar atmaya çalışıyor.

İŞLEM HACMİ ARTTI

Kripto para piyasası son dönemde piyasaların hareketlenmesiyle yeniden yükseldi. Ve Bitcoin en çok ilgi gören para birimi olmayı sürdürüyor.

BITCOIN YÜKSELİŞTE

Bitcoin bugün, düne göre yüzde 4 oranında değerlenerek 63 bin 364 dolara yükseldi.

İşlem hacmi Bitcoin’den sonra gelen kripto paralar içinde Ethereum yüzde 2,89 artışla 4 bin 441,48 dolar; Binance Coin yüzde 1,55 artışla 545,12 dolar; yüzde 0,03 artışla Tether 1,0008 dolar ve yüzde 1,03 artışla Solana 205,823 dolardan işlem görüyor. Solana ise yüzde 0,83 azalışla 205,823 dolar seviyesinde.