Türkiye'de nakit ödeme alışkanlığı daha baskın

TCMB'nin yaptığı bir araştırmaya göre kazançlarımızı ve alışverişimizi daha çok nakitle yapıyoruz ve nakit alışkanlığını hayatımızdan çıkartmayı düşünmüyoruz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), geçen yılın eylül-ekim döneminde Türkiye'de nakit kullanım alışkanlıklarını anlamaya ve nakdin ödeme yöntemleri içindeki önemini incelemeye yönelik yaptığı Nakit Kullanım Alışkanlıkları Anketi'nin sonuçları, Merkezin Güncesi'nde yayınlandı.

GELİRİNİ NAKİT OLARAK ELDE EDEN SAYISI DAHA FAZLA

Anket sonuçlarına göre, bireylerin yüzde 32,3'ü gelirinin tamamını nakit olarak, yüzde 30,3'ü ise tamamını banka hesabı üzerinden elde ediyor. Gelirinin tamamını veya çoğunluğunu nakit olarak elde edenlerin oranı yüzde 55,1 düzeyinde gerçekleşti. Eğitim düzeyi arttıkça geliri nakit olarak elde etme oranının da azaldığı gözlendi.

CÜZDANLARIMIZDA ORTALAMA 150 LİRA TAŞIYORUZ

Olağan bir günde cüzdanda taşınan medyan para miktarı 150 lira iken, demografik özelliklere göre cüzdanda taşınan ortalama para miktarının değiştiği dikkati çekti. Bu doğrultuda 40-54 yaş grubu, kendi hesabına çalışanlar, yüksek eğitim ve yüksek gelir düzeyine sahip kişilerin gün içinde cüzdanlarında daha fazla nakit taşıdığı, yüksek finansal okuryazarlık düzeyine sahip bireylerin ise cüzdanlarında daha az nakit taşıdığı görüldü.

ATM’DEN BİR DEFADA ORTALAMA 500 LİRA ÇEKİYORUZ

ATM'den veya bankadan bir defada çekilen nakit para tutarının medyanı 500 lira, ortalaması 963 lira olarak hesaplandı. Anket sonuçları, bu tutarın emekliler, 55-64 yaş arasındakiler, en yüksek gelir grubundakiler ve yüksek finansal okuryazarlık seviyesindekiler için daha fazla olduğu ortaya koydu.

EĞİTİM DÜZEYİ VE GELİR SEVİYESİ ARTTIKÇA NAKİT KULLANIM ORANI AZALIYOR

Ödeme yöntemlerine göre kendini tanımlama şekilleri demografik özelliklerine göre farklılık gösterdi. Kendini "çoğunlukla nakit kullanan" olarak tanımlama 16-24 yaş ve 65 yaş üstü gruplarda daha yaygınken, kendi hesabına çalışanlarda diğer meslek gruplarına göre daha düşük oranda oldu. Öte yandan eğitim düzeyi ve gelir seviyesi arttıkça kendini "çoğunlukla nakit kullanan" olarak tanımlayanların oranı azaldı.

Finansal kapsayıcılık ve kayıt dışılık, bireylerin kullandıkları ödeme araçlarına göre kendilerini tanımlama şekillerinde etkili oldu.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 19,1'İ HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA KAYITLI DEĞİL

Buna göre, katılımcıların yüzde 18,3'ünün herhangi bir bankada mevduat hesabı bulunmazken, çalışma hayatında aktif olarak bulunan katılımcıların yüzde 19,1'i herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı değil. Kendini "çoğunlukla nakit kullanan" olarak tanımlamanın, herhangi bir bankada mevduat hesabı bulunmayan katılımcılar ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan katılımcılar arasında ise çok daha yaygın olması dikkati çekti.

GELECEK DÖNEMDE NAKİT KULLANIMINDA KAYDA DEĞER BİR DÜŞÜŞ YAŞANMAYACAK

Ankete katılanlar arasında, gelecek bir yıl içinde nakit parayı daha fazla kullanacağını belirtenlerin oranı daha az kullanacağını bildirenlere göre daha fazla oldu. Bu durum, gelecek dönemde nakit kullanımında kayda değer bir düşüş yaşanmayacağına işaret etti.