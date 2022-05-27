Türkiye'de tahıllar ve bitkisel ürünlerde üretim artacak

Bugün TÜİK, Türkiye'deki tahıl ve diğer bitkisel ürünlerdeki üretim tahminlerini yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, Türkiye'de tahıllar ve bitkisel ürünlerde üretimin bu yıl yüzde 10,4 artacağı tahmin ediliyor.

Üretimin sebzelerde yüzde 1 azalacağı tahmin edilirken, meyveler içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4,6 artacağı öngörülüyor.

Verilere göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretiminin, geçen yıla göre yüzde yüzde 10,4 artarak 68,2 milyon tona yükselmesi bekleniyor.

Buğday üretiminin yüzde 10,5 artarak 19,5 milyon ton olması bekleniyor

Tahıllar arasında en büyük paya sahip olan buğday üretiminin yüzde 10,5 artarak 19,5 milyon ton, mısır üretiminin yüzde 3,7 artarak 7 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 47,8 oranında artarak 8,5 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.

Sebze üretiminin ise bu yıl yüzde 1 düşüşle yaklaşık 31,4 milyon tona gerileyeceği öngörüldü.