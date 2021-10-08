Türkiye'de vergi mükellefi sayısı artıyor

Geçen yıl koronavirüs salgınının yaşanmasına ve kısıtlamalar nedeni ile iş yerlerinin kapalı kalmasına rağmen kendisini vergi mükellefi olarak gösterenlerin sayısında yüzde 7'lik bir artış yaşandı.

Vergi mükellefinin sayısının artması yeni kayıt olduğu gibi ayrıca kayıt dışı çalışanların da kayıt altına alınması anlamını taşıyor.

Türkiye'de vergi mükellefi sayısı, eylül itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre 831 bin 664 kişi artarak 12 milyon 736 bin 275 olarak kayıtlara geçti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine, Türkiye'de geçen ay itibarıyla 2 milyon 209 bin 221 gelir, 3 milyon 455 bin 113 gelir stopaj, 2 milyon 140 bin 363 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 835 bin 943 basit usulde vergilendirilen gelir, 972 bin 294 kurumlar ve 3 milyon 123 bin 341 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

FAAL MÜKELLEF SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 7 ARTIŞ GÖSTERDİ

Söz konusu vergi türlerinde eylülde tespit edilen faal mükellef sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artışla 12 milyon 736 bin 275'e yükseldi. Mükellef sayısı Eylül 2020'de 11 milyon 904 bin 611 olarak kayıtlara geçmişti.

MÜKELLEF SAYISI EN ÇOK GELİR STOPAJ VERGİSİNDE ARTTI

Geçen ay hesaplanan faal mükellef sayısı, yıllık bazda tüm vergi türlerinde artış kaydetti.

Mükellef sayısında en yüksek artış ise yüzde 9 ile gelir stopaj vergisinde görüldü. Bunu yüzde 8,2 ile kurumlar vergisi ve yüzde 7,9 ile KDV izledi.

Buna göre, geçen yılın eylül ayında 3 milyon 170 bin 87 olan gelir stopaj vergisi mükellef sayısı 2021 Eylül'de 3 milyon 455 bin 113'e ulaştı. Kurumlar vergisi mükellef sayısı 898 bin 864'ten 972 bin 294'a yükselirken, KDV mükellefi sayısı da 2 milyon 894 bin 92'den 3 milyon 123 bin 341'e çıktı.

Türkiye genelinde gelir vergisi mükellef sayısı söz konusu dönemde yüzde 7,6, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellef sayısı yüzde 3,5 ve GMSİ mükellef sayısı da yüzde 2,9 yükseldi.

TÜRKİYE'DEKİ VERGİ MÜKELLEFLERİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 30'U İSTANBUL'DA

İller bazında bakıldığında en fazla mükellef sayısı 3 milyon 718 bin 790 ile İstanbul'da iken, bunun 588 bin 373'ü gelir vergisi,1 milyon 4 bin 361'i gelir stopaj vergisi, 770 bin 222'si GMSİ, 47 bin 222'si basit usulde vergilendirilen gelir vergisi, 369 bin 454'ü kurumlar vergisi ve 939 bin 158'i KDV mükelleflerinden oluştu.