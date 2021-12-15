Türkiye'de yabancılar 10 ayda 114,5 milyar liralık harcama yaptı

Türkiye alışverişte yabancılar için cazip hale geldi. Koronavirüs salgın kısıtlamaları sonrasında normalleşmenin başladığı hazirandan itibaren alışveriş dalgası yaşanıyor.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecinde kapanmalar ve kısıtlamalarla alışveriş hevesini erteleyenlerin, normalleşmeye geçişle birlikte alışverişe yönelmesi "rövanş alışverişi" olarak tanımlanıyor.

KARTLI HARCAMALAR CİROYU ORTAYA KOYDU

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Türkiye'deki organize perakendenin ciro büyüklüğünü kartlı harcamalar üzerinden takip ettiklerini bildirdi.

“YILI 1,8 TRİLYON LİRA CİRO İLE KAPATMAYI ÖNGÖRÜYORUZ”

Kartlı harcamalara Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerinin ışık tuttuğunu aktaran Öncel, Türkiye'de geçen yıl yerli ve yabancı kartlarla toplam 1 trilyon 170 milyar liralık harcama yapıldığını, bu yılın 10 aylık döneminde ise söz konusu harcama tutarının 1 trilyon 421 milyar liraya ulaştığını, 2020'nin aynı dönemi ile kıyaslandığında bu yıl kartlı harcama hacminin cari rakamlarla yüzde 50 arttığını ve yılı yaklaşık 1,8 trilyon lira ciro ile kapatmayı öngördüklerini kaydetti.

“2020 E-TİCARET İÇİN SIÇRAMA YILI OLDU”

Öncel, salgının damga vurduğu 2020'nin, e-ticaret konusunda önemli bir sıçrama yılı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020'de internetten kartlı harcamalar önceki yıla göre yüzde 37 artarak 260 milyar liraya ulaştı. Toplam kartlı ödemenin yüzde 22'si internetten yapıldı. 2021'de de e-ticaret hacmindeki artış devam ediyor. Bu yılın 10 aylık döneminde internetten kartlı satışlar geçen yıla göre yüzde 70 artarak 348 milyar lira oldu. Bir başka ifade ile söz konusu dönemde kartlı harcamaların yüzde 24,5'i internetten yapıldı. BMD olarak biz de aylık anketlerle üyelerimizin nabzını tutuyoruz. Ekim ayı anketimize katılan üyelerimizin yüzde 39'u toplam cironun içinde e-ticaretin payının en az yüzde 10'a ulaştığını beyan ediyor."





“CİRONUN YAKLAŞIK YÜZDE 8'İ YABANCI HARCAMALARINDAN GELİYOR”

Sinan Öncel, Türkiye'de organize perakende sektörünün cirosunun yaklaşık yüzde 8'inin yabancı harcamalarından geldiğini, bunun önemli bir oran olduğunu belirtti.

“YABANCI HARCAMALARI 114,5 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI”

Geçen yıl salgın kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye sınırlı sayıda turist gelebildiğini aktaran Öncel, "Geçen yıl yabancıların kartlı harcamaları 46 milyar lirada kaldı. Bu yılın 10 aylık döneminde ise yabancı harcamaları 114,5 milyar liraya ulaşmış bulunuyor." dedi.