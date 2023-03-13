Türkiye'de YHT'lerle 14 yılda 72 milyona yakın yolcu taşındı Yüksek Hızlı Trenler, Türkiye'de 14 yıl önce hayata geçti ve bugüne kadar taşıdığı yolcu sayısı açıklandı.

Türkiye'nin 14 yıl önce tanıştığı yüksek hızlı trenlerle (YHT) bugüne kadar 72 milyona yakın yolcu taşındı.

Hızlı trenler, Türkiye'de 13 Mart 2009 tarihinde ilk önce Ankara-Eskişehir hattı ile başladı.

İlk kez Ankara Garı'ndan Eskişehir Garı'na gidilmişti

O dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Ulaştırma Bakanı olan Binali Yıldırım’ın da içinde yer aldığı ilk sefer, Ankara Garı'ndan Eskişehir Garı'na giderek tamamlandı.

Günümüzdeki YHT seferleri

1- Ankara-İstanbul-Ankara YHT

2- Ankara-Eskişehir-Ankara YHT

3- Ankara-Konya-Ankara YHT

4-Ankara-Karaman-Ankara YHT

5- İstanbul-Konya-İstanbul YHT

6- İstanbul-Karaman-İstanbul YHT

7- Eskişehir-İstanbul-Eskişehir YHT