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    Türkiye'de yılın ilk 3 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı arttı

    Koronavirüs salgınında uygulanan kısıtlamalar nedeni ile azalan hava yolu ulaşımı rakamları normalleşme sonrasında artışa geçti.
    • AA
    • 09.04.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 15:41
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    Türkiye'de yılın ilk 3 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı arttı

    Havayolu taşımacılığı koronavirüs salgınında büyük yara aldıktan sonra normalleşme ile birlikte yaralarını sarmaya başladı.

    2022 yılının ilk çeyrek uçak ve yolcu verileri paylaşıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) üyeleri ile 2022 yılının ilk çeyrek uçak ve yolcu verilerini paylaştı.

    Yolcu sayısı yüzde 67,6 arttı

    İHMD tarafından düzenlenen iftar yemeği sonrasindaki sohbette,
    Bakan Karaismailoğlu'nun paylaştığı verilere göre Türkiye genelindeki havalimanlarında 2022 Ocak- Mart döneminde hava yolunu kullanan yolcuların sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,6 artış göstererek 29 milyon 633 bin oldu.

    Türkiye de yılın ilk 3 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı arttı #1

    İç ve dış hatların yolcu sayıları artışa geçti

    Yılın ilk 3 ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 155 bin 913'e, dış hatlarda 105 bin 372'e ulaştı. Söz konusu çeyrekte Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 15 milyon 953 bin, dış hat yolcu trafiği 13 milyon 612 bin oldu.

    Türkiye de yılın ilk 3 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı arttı #2

    Uçuş trafiği yüzde 44,1 artış

    Bir önceki yıl verilerine göre uçuş trafiği ise yüzde 44,1 artış gösterdi.


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