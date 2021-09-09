Türkiye'deki 18 serbest bölgede 80 bin kişi istihdam ediliyor

Türkiye'deki 18 serbest bölgede 80 bin kişi istihdam ediliyor

Serbest bölgeler, gümrükler gibi işlem görerek dış ticarette önemli bir açığı tamamlayarak ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyor.

Serbest bölgelerde, vergi muafiyeti ve indirimi, orta ve uzun vadede gelecek planı yapabilme, izne tabi olmadan kar transferi gibi birçok imkan bulunuyor.

Türkiye’de yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlayan ve 22 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip 18 serbest bölgeye, İzmir'de bir yenisi daha ekleniyor.

YENİ KURULACAK SERBEST BÖLGE 20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

İzmir'in Bergama ilçesine Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulması kararlaştırıldı. İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik amacıyla kurulan yeni serbest bölgenin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşması ve yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.

YAKLAŞIK 80 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Türkiye'deki 18 serbest bölgede, 500'e yakını yabancı sermayeli olmak üzere 1900 firma faaliyet gösteriyor. Bu serbest bölgelerde istihdam edilen kişi sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 7,19 artışla 79 bin 553 kişiye yükseldi.

Ege Serbest Bölgesi 20 bin 428 kişiyle istihdamda birinci sırada yer alıyor. Bu bölgeyi, 11 bin 484 kişi ile Bursa Serbest Bölgesi, 10 bin 748 kişiyle Mersin Serbest Bölgesi takip ediyor.

22 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Türkiye genelindeki serbest bölgelerin toplam ticaret hacmi 2020’de, bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,22 artarak 22 milyar 58 milyon dolara yükseldi. Söz konusu bölgelerdeki ticaret hacmi 2019'da yaklaşık 19 milyar 656 milyon dolar seviyesindeydi.

Ege Serbest Bölgesi istihdamda olduğu gibi ticaret hacminde de ilk sırada yer alıyor. Söz konusu bölge 2020 yılı sonu itibarıyla 3 milyar 800 milyon dolarlık bir ticaret hacmine sahip bulunuyor. Bu bölgeyi, 3 milyar 600 milyon dolarla İstanbul İhtisas ve 2 milyar 500 milyon dolarla Mersin Serbest Bölgesi izliyor.